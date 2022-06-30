Агентства холдинга WPP из Украины, Польши и Чехии будут работать с Минкультом над этой инициативой pro bono, то есть бесплатно. Advantage Ukraine будет обращаться к лидерам как регионального бизнеса, так и предпринимателей со всего мира, поощряя их инвестировать в Украину и поддерживать таким образом экономическое восстановление нашего государства.

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Что известно о кампании Advantage Ukraine

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обсудил предстоящую кампанию с генеральным директором WPP Марком Ридом на встрече в рамках международного фестиваля "Каннские львы". Цель новой pro bono кампании известить весь мир, что Украина открыта для новых бизнес-возможностей.

Инициатива расскажет и продемонстрирует многогранный опыт и достижения нашего государства в различных отраслях, в частности, в сельском хозяйстве, технологиях, образовании и креативной индустрии, а также обратит внимание на огромный потенциал Украины для коммерческих инвестиций.

Мы рады объявить о партнерстве с WPP в рамках нашей новой инициативы Advantage Ukraine, которая будет способствовать поступлению инвестиций и создаст привлекательные возможности для ведущих бизнес-лидеров и инвесторов. Мы хотим, чтобы мир знал, что Украина остается открытой для бизнеса и имеет потенциал стать ключевым центром культуры и цифровых технологий в Европе.

– заметил Александр Ткаченко.

Генеральный директор WPP Марк Рид, в свою очередь, подчеркнул, что холдинг гордится возможностью поддержать Украину благодаря этой кампании.

Сила креатива может справиться не только с коммерческими вызовами – она помогает решать и самые большие проблемы. Целью партнерства WPP с украинским правительством является подчеркнуть огромный бизнес-потенциал Украины и способствовать восстановлению ее экономики, что жизненно важно для восстановления социальной и культурной жизни украинцев и создания для них лучшего будущего,

– объяснил Марк Рид.

Чем занимается холдинг WPP

Британская многонациональная холдинговая компания по коммуникациям, рекламе, связям с общественностью, технологиям и торговле. Деятельность компании сосредоточена на творческой трансформации. Штабквартира находится в Лондоне. WPP является одной из самых крупных рекламных компаний в мире.

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