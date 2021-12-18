Издание определило, на каком месте Святой Николай мог бы оказаться в списке самых богатых украинцев, будь он реальным человеком и если бы имел украинское гражданство. О возможных активах и состоянии героя всех украинских детей – читайте дальше.

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Подарки от Николая в 2021 году

Чаще всего герой кладет детям под подушки сладости и игрушки. В Украине, по подсчетам Forbes, в декабре 2021 года подарки от него получат более 7 миллионов детей, а их средняя стоимость составит 20 долларов . В Польше, где Николай также держит монополию на рынке, подарки будут стоить дороже – в среднем 37 долларов для каждого из около 6 миллионов детей.

Кроме Польши и Украины, упоминания о Святом Николае можно найти, в частности, в Хорватии, Чехии и Венгрии. В результате на подарки украинским детям уйдет около 143 миллионов долларов, а польским – 212 миллионов .

Активы Николая

В подсчете доходов, издание кроме стоимости подарков также учитывает производственные мощности , которые способны обеспечить такое большое производство – в равной степени игрушек и сладостей.

Активы Святого Николая имеют дисконт за непубличность, но в то же время растущий коэффициент за бережное отношение к окружающей среде , поскольку никакого сообщения об их ущербе не зафиксировано.

По подсчетам Forbes, выручка каждого завода могла бы составлять около 177 миллионов долларов. В итоге капитализация кондитерского завода Святого Николая составляла бы 167 миллионов долларов, а игрушечного – 289 миллионов .

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Недвижимость

Резиденции Святого Николая в Украине расположены в:

Львове;

Полтаве;

селе Зыболки (Львовская область);

селе Поляница (Ивано-Франковская область);

селе Осички (Одесская область).

Издание отмечает, что религиозные объекты в этой категории не учитывались.

Состояние Николая и место в рейтинге

По подсчетам Forbes, состояние Святого Николая составляло бы около 815 миллионов долларов . Оно бы состояло из:

подарков детям в декабре 2021 года – 354 миллиона долларов;

мощностей по производству игрушек – 289 миллионов долларов;

заводов по производству сладостей – 167 миллионов долларов;

недвижимости – 5 миллионов долларов.

Таких показателей хватило бы, чтобы попасть на 10 место в рейтинге самых богатых людей Украины, который Forbes публиковал в мае 2021 года.

Тогда Святой Николай оказался бы на ступеньку ниже бизнесмена Александра Яворского, состояние которого оценивалось в 820 миллионов долларов. При этом Николай вытеснил бы из списка 10 самых богатых учредителя агрокомпании МХП Юрия Косюка.

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