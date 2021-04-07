Автопроизводитель Volvo объявил, что введет родительский отпуск на 24 неделе – полгода – во всех странах. Таким образом пытаются устранить гендерные стереотипы в компании.

Новые правила начнут действовать уже с 1 апреля. Отпуск по беременности и родам в Volvo всегда составлял 6 месяцев, но для мужчин это определялось национальным законодательством.

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Мы хотим создать культуру, которая поддерживает ровное отцовство для всех статей,

– заявил исполнительный директор Хакан Самуэльссон.

Он добавил, что баланс требований на работе и семье помогает преодолеть гендерный разрыв и позволяет каждому достичь успеха в своей карьере.

Новая политика Volvo позволяет всем законным родителям брать отпуска в течение 24 недель. В частности, правило действует и для:

усыновителей;

приемных и суррогатных родителей;

обоих партнеров в однополых парах.

Нововведение будет недешевым удовольствием

Руководитель отдела корпоративных функций Анна Фагер сказала, что Volvo хочет установить новый глобальный стандарт для людей. Признают, что такие изменения будут затратными для компании.

Это будет стоить миллионы долларов, но это правильно делать, и мы надеемся, что за нами последуют и другие,

– сказал Самуэльссон.

В компании предполагают, что такой шаг приведет к тому, что больше женщин занимать руководящие должности. "Мы не хотим видеть, как женщин обгоняют, когда у них есть дети", – добавил Самуэльссон.

Важно! В Украине лишь 3 – 4% от всех декретных отпусков оформляют мужчины. Однако эту ситуацию может легко изменить новый закон.