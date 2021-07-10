Volkswagen за первое полугодие заработал, больше чем за 2020 год: гендиректору продлили контракт

Volkswagen все быстрее восстанавливается от коронокризиса прошлого года. Даже острая нехватка чипов пока не может остановить восстановление автомобильного гиганта. В первой половине года автопроизводитель из Вольфсбурга зафиксировал значительное улучшение операционной прибыли и продажей.

Предварительные данные были опубликованы Volkswagen в эту пятницу, а полный отчет о результатах полугодия будет объявлен в конце месяца.

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Резкий скачок продаж и прибыли Volkswagen

По данным группы, в первом полугодии продажи "сильно" выросли. Что касается поставок автомобилей клиентам, Volkswagen, вероятно, достигнет уровня в пять миллионов автомобилей, как в докризисном 2019 году, несмотря на отсутствие чипов. В первой половине прошлого года концерн поставил клиентам по всему миру всего 3,9 миллиона автомобилей.

Операционная прибыль в первой половине 2021 года составит около одиннадцати миллиардов евро. Из-за пандемии коронавируса группа из Вольфсбурга ранее сообщала об операционных убытках в размере около 800 миллионов евро за 2020 год. Volkswagen в настоящее время работает даже лучше, чем в первой половине 2019 года. Чистая прибыль компании составила десять миллиардов евро. В производственном отношении Volkswagen уже заработал в первой половине 2021 года больше, чем в 2020 году в целом.

Инвесторы и аналитики удивлены результатами Volkswagen

Высокий операционный результат также удивил большинство инвесторов и аналитиков, ожидавших улучшения, но не столь хороших показателей. Эти данные способствовали росту акций VW на почти 6%.

Какие марки автомобилей "тянут" продажи вверх

Volkswagen выигрывает, прежде всего, от хороших результатов продаж двух своих премиальных брендов, Porsche и Audi, для которых кризис практически не заметен. Дочерняя лизинговая компания VW Financial Services, которая получила особенно хорошую прибыль от бизнеса с подержанными автомобилями, также опубликовала солидные показатели. Группа также сообщила о значительном улучшении показателей продаж в США.

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Нехватка чипов тормозит Volkswagen

В первом квартале Volkswagen не смог произвести около 100 000 автомобилей из-за отсутствия чипов. Во втором квартале показатели ориентировочно будут аналогичными. Инвесторы ожидают, что ситуация с поставками чипов существенно не улучшится до четвертого квартала 2021 года.

Бизнес Volkswagen "просел" в Китае

Впервые вопросительные знаки возникли в важном бизнесе в Китае, где VW Group продает около 40 процентов всех своих автомобилей.

Доходность на китайском рынке впервые за долгое время упала ниже десяти процентов,

– заявили в компании.

Дочерние предприятия китайской группы в прошлом всегда зарабатывали очень хорошо и перечисляли в Вольфсбург не менее трех миллиардов евро дополнительных доходов.

Новые неутешительные финансовые показатели в Китае в настоящее время не отображены в операционных результатах, поскольку прибыль от Китая отражается в финансовых результатах, которые Volkswagen еще не опубликовал. В Китае марка Volkswagen Passenger Cars больше страдает от нехватки микросхем, в то же время бренд Skoda также показал не лучшие показатели продаж.

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Хорошие результаты помогли гендиректору Volkswagen AG продлить контракт

Хорошие цифры в финансовых отчетах оказались очень кстати генеральному директору Герберта Диссу. После публикации финансовых данных наблюдательный совет Volkswagen обсудил возможное продление контракта с Гербертом Диссом. Вследствие чего, гендиректор Volkswagen AG Герберт Дисс останется во главе компании до октября 2025 года.