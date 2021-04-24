Volkswagen требует более миллиарда евро от бывшего гендиректора: в чем причина
Volkswagen требует, чтобы ексгендиректор компании Мартин Винтеркорн выплатил более миллиарда евро. Это называют компенсацией за "дизельгейт".
Источник:Süddeutsche Zeitung
Винтеркорн – не единственный. Volkswagen требует компенсации в 4 других бывших главных менеджеров.
К теме Обогнал SAP: Volkswagen стал самой дорогой публичной компанией Германии
В частности, в Volkswagen есть претензии к:
- ексглавы дочерней Audi Руперта Штадлера;
- бывшего члена правления Audi Ульриха Хакенберга;
- бывшего члена правления дочерней Porsche Вольфганга Хатца;
- ексчлена совета правления Audi Стефана Книрша.
В чем обвиняют Винтеркорна
Компания 22 сентября 2015 года признала, что оснастила 11 миллионов дизельных автомобилей программным обеспечением, которое неправильно измеряет выбросы выхлопных газов. Такое мошенничество обнаружили американские регуляторы. Через 4 дня после этого Винтеркорн ушел в отставку.
Его обвиняют в том, что почти за 2 месяца до скандала Винтеркорн знал об использовании нелегального софта на 2-литровых дизельных моторах. Однако главный менеджер не принял соответствующие меры.
Поделиться новостью