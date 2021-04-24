Volkswagen требует, чтобы ексгендиректор компании Мартин Винтеркорн выплатил более миллиарда евро. Это называют компенсацией за "дизельгейт".

Винтеркорн – не единственный. Volkswagen требует компенсации в 4 других бывших главных менеджеров.

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В частности, в Volkswagen есть претензии к:

ексглавы дочерней Audi Руперта Штадлера ;

бывшего члена правления Audi Ульриха Хакенберга ;

бывшего члена правления дочерней Porsche Вольфганга Хатца ;

ексчлена совета правления Audi Стефана Книрша .

В чем обвиняют Винтеркорна

Компания 22 сентября 2015 года признала, что оснастила 11 миллионов дизельных автомобилей программным обеспечением, которое неправильно измеряет выбросы выхлопных газов. Такое мошенничество обнаружили американские регуляторы. Через 4 дня после этого Винтеркорн ушел в отставку.

Его обвиняют в том, что почти за 2 месяца до скандала Винтеркорн знал об использовании нелегального софта на 2-литровых дизельных моторах. Однако главный менеджер не принял соответствующие меры.