Акции компании Volkswagen выросли на 12%, а рыночная стоимость превысила 136 миллиардов евро. Эти данные – по итогам торгов на Франкфуртской бирже. Volkswagen стала самой дорогой публичной компанией в Германии, обогнав SAP.

Стоит отметить, что в начале торгов капитализация автопроизводителя достигла 140 миллиардов евро. Тогда рыночная стоимость SAP составила 127 миллиардов евро.

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Компания уже занимала лидертство – это было 6 лет назад. Позиции Volkswagen подорвались, когда вспыхнул скандал с занижением показателей вредных выбросов дизельных автомобилей.

Volkswagen поражает успехом. Только с начала 2021 года цена акции компании выросла на 62%. Известно, что больше всего стоимость начала расти после того, как его руководство объявило о планах масштабных инвестиций в производство батарей. Также одной из новостей было постоянное увеличение доли электромобилей.

На этот раз компания не собирается сдавать позиции. Она планирует быть лидером по меньшей мере до 2025 года.

Справка. Volkswagen готовится к электрической революции. Компания поборется с Tesla за лидерство на рынке электромобилей.