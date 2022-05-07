Генеральный директор Volkswagen сообщил, что немецкая компания оставляет открытыми варианты по поводу того, как она будет обеспечивать мощность своего завода в Вольфсбурге. По его словам, уголь остается актуальным вариантом для них в связи с постоянным напряжением в отношениях между Россией и Европой.

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Компания Volkswagen не отказывается от угля

У гендиректора немецкого автогиганта Герберта Дисса спросили, насколько его беспокоит прекращение поставки газа из России, а также как это может повлиять на компанию.

На самом деле это реальные угрозы, потому что очень трудно предсказать, что может произойти. Здесь в Вольфсбурге до сих пор есть угольные электростанции, которые мы хотели и мы переводим на газ,

– добавил он.

Volkswagen Вольфсбурге площадью 6,5 миллиона квадратных метров использует две когенерационных установки, которые обеспечивают его теплом и электроэнергией. Целью компании было заменить угольные котлы на газовые и паровые турбины. Главная цель – снизить выбросы углекислого газа, однако мировые события побуждают сейчас переосмыслить это решение.

Генерационная установка – оборудование для совместного производства электроэнергии и тепла, функционирующее на основе газопоршневых и газотурбинных двигателей.

Гендиректор Volkswagen заявил, что все готово, но они немного колеблются и будут следить за развитием ситуации в мире. По его словам, компания может адаптироваться, может немного продолжить работу их угольных электростанций, но в то же время надеются, что это не надолго. Герберт Дисс подчеркнул, что в будущем они стремятся перейти на газ, как только смогут обеспечить поставки. Данные о позициях Volkswagen на рынке по состоянию на 7 мая 2022 года:

стоимость акций колеблется на уровне 21,17 доллара за актив;

за актив; в то время как рыночная капитализация немецкой компании составляет 108,5 миллиарда долларов, согласно данным Yahoo!Finance.