Как сообщают росСМИ, сотрудников сборочной линии Volkswagen в Нижнем Новгороде просят уволиться. За это им гарантированно выплатят денежную компенсацию.

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Производство простаивает уже несколько месяцев

Двести российских сотрудников, занимающихся сборкой автомобилей Volkswagen/Skoda на базе группы ГАЗ, могут остаться без работы. Им предлагают самостоятельно написать заявления на увольнение и получить за это компенсацию в размере заработной платы за шесть месяцев.

Отметим, что сборочная линия и так с марта не работает. И в России не уверены, возобновит ли она свою деятельность в ближайшее время. А все потому, что на ГАЗ наложены санкции со стороны США.

Россиянам нужно поторопиться

Если успеть уволиться до 17 июня, они получат компенсацию за 6 месяцев.

Тем, кто будет долго думать – до 29 июня – светит только сумма эквивалентная заработной плате за 5 месяцев.

Кроме того, заботливые немцы предлагают медицинскую страховку до конца года, а также IT-оборудование, если оно использовалось сотрудником.

Отметим, что сборочная линия приостановила свою работу 3 марта. По некоторым данным, в Skoda предполагают, что простой будет длиться, по меньшей мере, до сентября. Но все прекрасно понимают, что это лишь формальные заявления, ведь влияние санкций будет невозможно восстановить работу.

Но покидать рынок России Volkswagen не готов

Несмотря на трудности и финансовые потери автоконцерн не планирует покидать рынок России. И это притом, что пришлось остановить выпуск автомобилей и на своем заводе, расположенном в Калуге.

Тем временем в России закрывают магазины Huawei

Магазины, в которых продавали устройства Huawei, в России решили закрыть. Причин для принятия такого решения сразу несколько. Главная – санкции, наложенные против страны-агрессора из-за войны, развязанной в Украине.

В результате сократились поставки устройств, поэтому склады сейчас пустуют. А вишенкой на торте стало ухудшение благосостояния россиян. У них нет достаточно денег, чтобы вкладываться сейчас в гаджеты.

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