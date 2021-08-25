Volkswagen отказывается от мяса: в столовых компании больше не будут продавать фирменные сосиски

Немецкий автопроизводитель Volkswagen перестанет подавать мясные блюда в своих столовых. Недавно компания убрала из меню продукцию животного происхождения в столовой штаб-квартиры в Вольфсбурге.

Более 60 тысяч сотрудников больше не смогут полакомиться, в частности, фирменными сосисками. Ежедневно Volkswagen производила около 18 тысяч сосисок из свинины, и это даже больше, чем автомобилей. Только в 2018 году компания реализовала более 6,8 миллиона колбасных изделий своим работникам.

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Мясные блюда в столовых Volkswagen заменят на более экологичные продукты, в частности, будут подавать веганские гамбургеры с котлетами из джекфрута и баклажанов.

Собственная линия мясной продукции, в том числе легендарные сосиски, у Volkswagen появилась еще в 1973 году. Однако полностью отказаться от нее планируют уже к концу 2025 года.

Еда в наших столовых становится лучше и здоровее. Меньше мяса, больше овощей и качественные ингредиенты – все это огромный шаг вперед. Хорошая еда положительно влияет на здоровье, настроение, а следовательно, и на производительности труда,

– заявил Герберт Дисс, глава правления Volkswagen Group.

Напомним, что ранее основатель растительных альтернатив товарам животного происхождения Beyond Meat выступил за введение отдельного налога на мясо. Такую позицию довольно сильно раскритиковали в сети.