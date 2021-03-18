Конец эпохи: Volkswagen поборется с Tesla за лидерство на рынке электромобилей
Volkswagen готовится к электрической революции. Об амбициозных целях автомобильного гиганта и ситуации на рынке — читайте в нашем материале.
Источник:Forbes
Акционеры Volkswagen наконец поняли, что чувствовали инвесторы Tesla, чьи акции постоянно росли в течение последнего года. Компания Volkswagen заявила о своих амбициозных планах на рынке электромобилей, после чего ее акции выросли на 16%.
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Революция на мировом рынке
Volkswagen планирует построить 6 заводов для изготовления аккумуляторов в странах Европы до 2030 года.
Генеральный директор VW Group Герберт Дисс подчеркнул, что электротранспорт стал основным направлением работы компании и добавил, что команда, что команда обновляет правила формирования стоимости товара.
Ожидается, что через 10 лет 70% проданных в Европе внедорожников и седанов от Volkswagen будут с аккумуляторами.
Электромобиль / Фото unsplash
Такая стратегия вызвала повышенный интерес инвесторов, тогда как аналитики пристально наблюдают за развитием ситуации.
В частности, колонист Кристофер Томпсон отметил, что в 2020 году продажи электромобилей VW увеличились втрое (422 000 проданных автомобилей).
Томсон предположил, что VW может использовать для достижения этой цели дочернюю компанию спортивных автомобилей Porsche, которая занимается созданием аккумуляторов.
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Время сложных решений
Автомобильный аналитик Дэвид Леггетт в комментарии GlobalData, что впереди время трудных решений, поскольку VW руководил программным и аппаратным обеспечением для того, чтобы организовать улучшения рабочих процессов с минимальными затратами.
Volkswagen / Фото unsplash
Леггетт пояснил, что продажа автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на рынках во всем мире - это преимущество Volkswagen. Во-первых, наценки на эти машины являются большими, чем на электромобили. Во-вторых, такой ход поможет финансировать переход на электронные машины в течение следующего десятилетия.
Это стремительный рост по сравнению с данными IHS Markit, согласно которым в 2030 году 18,1% проданных автомобилей в мире будут с аккумуляторными батареями BEV, против 12,1% в 2025 году.
Автор: Вита Свирневская
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