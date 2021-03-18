Volkswagen готовится к электрической революции. Об амбициозных целях автомобильного гиганта и ситуации на рынке — читайте в нашем материале.

Акционеры Volkswagen наконец поняли, что чувствовали инвесторы Tesla, чьи акции постоянно росли в течение последнего года. Компания Volkswagen заявила о своих амбициозных планах на рынке электромобилей, после чего ее акции выросли на 16%.

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Революция на мировом рынке

Volkswagen планирует построить 6 заводов для изготовления аккумуляторов в странах Европы до 2030 года.

Генеральный директор VW Group Герберт Дисс подчеркнул, что электротранспорт стал основным направлением работы компании и добавил, что команда, что команда обновляет правила формирования стоимости товара.

Ожидается, что через 10 лет 70% проданных в Европе внедорожников и седанов от Volkswagen будут с аккумуляторами.

Электромобиль / Фото unsplash

Такая стратегия вызвала повышенный интерес инвесторов, тогда как аналитики пристально наблюдают за развитием ситуации.

В частности, колонист Кристофер Томпсон отметил, что в 2020 году продажи электромобилей VW увеличились втрое (422 000 проданных автомобилей).

Целью компании на 2021 является 1 миллион проданных электромобилей, тогда как до 2025 года они хотят достичь отметки в 3 миллиона.

Томсон предположил, что VW может использовать для достижения этой цели дочернюю компанию спортивных автомобилей Porsche, которая занимается созданием аккумуляторов.

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Время сложных решений

Автомобильный аналитик Дэвид Леггетт в комментарии GlobalData, что впереди время трудных решений, поскольку VW руководил программным и аппаратным обеспечением для того, чтобы организовать улучшения рабочих процессов с минимальными затратами.

Volkswagen / Фото unsplash

Леггетт пояснил, что продажа автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на рынках во всем мире - это преимущество Volkswagen. Во-первых, наценки на эти машины являются большими, чем на электромобили. Во-вторых, такой ход поможет финансировать переход на электронные машины в течение следующего десятилетия.

Инвестиционный банк UBS прогнозирует конец эпохи. Речь идет о том, что доля электромобилей может достичь 20% уже к 2025 году, 50% — к 2030 году, 100% — к 2040 году.

Это стремительный рост по сравнению с данными IHS Markit, согласно которым в 2030 году 18,1% проданных автомобилей в мире будут с аккумуляторными батареями BEV, против 12,1% в 2025 году.