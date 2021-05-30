Энди Джесси, в настоящее время возглавляет Amazon Web Services – дочернюю компанию Amazon, которая занимается облачными расчетами, с момента ее создания в 2003 году. Он займет должность генерального директора Amazon после года, в котором компания отчиталась об огромных прибылях и приняла на работу полмиллиона человек.

К теме Доля продаж онлайн рекордно выросла: все ли хорошо с этим

Однако ему также придется бороться с все большим контролем со стороны регулирующих органов и растущими требованиями акционеров улучшить практику многообразия и влияние компании на гражданские права, а также помогать интегрировать и развивать развлекательный контент после объявления в среду о приобретении компанией Amazon киностудии MGM за 8,45 миллиарда долларов.

Энди Джесси возглавит Amazon / Фото Associated Press

Энди хорошо известен в компании, он работает в Amazon почти столько же, сколько и я. Энди никогда не позволит Вселенной сделать нас стандартными,

– сказал Джефф Безос на своем последнем ежегодном собрании в должности генерального директора в среду 26 мая.

Джефф Безос постарался заверить инвесторов в том, что компанию ждет светлое будущее под руководством нового лидера, и сообщил им, что компания продолжит активно внедрять инновации, несмотря на свои огромные масштабы, включая инвестиции в автономные средства доставки и спутниковые устройства, известные под названием Kuiper , для обеспечения высокоскоростной широкополосной связи с низкой задержкой.

Я могу гарантировать вам только то, что ни одна из этих идей гарантированно не сработает. Единственный способ получить доходность выше среднего – это пойти на риск, и многие из этих идей гарантированно не потерпят неудачу,

– отметил Джефф Безос.

Энди Джесси не выступал перед акционерами на собрании

Джефф Безос также ответил на вопрос об упреках компании относительно правил конкуренции и контроля со стороны регулирующих органов, на следующий день после того, как округ Колумбия подал антимонопольный иск против Amazon, который считается первым иском против компании со стороны государственного органа США.

Джефф Безос уверяет в нестандартности мышления Энди Джесси / Фото Getty Images

Джефф Безос отдельно выделил облачный бизнес Amazon, отметив, что он работает в конкурентной отрасли с другими игроками, которые быстро растут, включая Twilio и Snowflake.

Мы сталкиваемся с жесткой конкуренцией со стороны компаний, которые прекрасно себя зарекомендовали, везде, где мы ведем бизнес, в любой отрасли. Мы понимаем, что с успехом приходит пристальное внимание, и мы это приветствуем. Наши цели совпадают с целями конкурентов: низкие цены, широкий выбор, удобство и инновации, которые постоянно совершенствуются,

– сказал он.

Акционеры не хотят видеть Джеффа Безоса председателем совета директоров

Комментарии Безоса прозвучали после того, как Amazon отклонила более десятка предложений акционеров, в том числе предложение не допустить его назначения, после увольнения с должности гендиректора, на пост председателя совета директоров, а назначить вместо него независимого директора.

Другое предложение, по данным Forbes , которое привлекло значительное внимание, но не получило поддержки большинства, это призыв к руководству компании провести сторонний аудит своего влияния на гражданские права, подобно исследованиям, проведенным Facebook и Airbnb. Хотя до сих пор неизвестно, как проголосовали институциональные инвесторы, такие как BlackRock, Fidelity и Vanguard, сторонники проведения аудита надеялись, что широкая поддержка заставит руководство Amazon принять меры по воплощению этого предложения в жизнь. Другие предложения призвали провести аудит программного обеспечения компании для распознавания лиц и риска его продажи правительствам, а также исследования должной осмотрительности Amazon о клиентах.

Интересно 10 миллиардов для Blue Origin Джефф Безос нанял армию лоббистов во власти США

Руководители Amazon также пытались удовлетворить требования своих сотрудников, которые в прошлом году пытались создать профсоюз, подавали иски о дискриминации и преследования и призвали руководство компании усилить наем сотрудников с разным уровнем дохода.

Рекордные прибыли Amazon

В ходе встречи финансовый директор Amazon Брайан Т. Олсавски сообщил, что в 2020 году Amazon приняла на работу 500 000 новых сотрудников, в результате чего общее количество сотрудников компании превысило 1,3 миллиона человек по всему миру. Он добавил, что объем продаж Amazon составил 386 миллиардов долларов, увеличившись на 38% по сравнению с прошлым годом. Этот показатель был увеличен благодаря подразделению Amazon Web Services, лидирующему на рынке облачных вычислений, доход которого составил 45 миллиардов долларов.

Такие положительные показатели в сочетании с громкими приобретениями, включая покупку MGM за 8,45 миллиарда долларов и покупку Whole Foods за 13,7 миллиарда долларов в 2017 году, свидетельствуют о том, что Amazon тратит большие средства на освоение новых рынков и отраслей.

Энди Джесси придется решать вопросы, которых избегал Джефф Безос

Но под руководством Энди Джесси, который превратил Amazon Web Services в технологического гиганта, компании Amazon придется столкнуться с постоянно растущим вниманием со стороны государственных органов, и потенциальной активизацией профсоюзов сотрудников Amazon – вопросами, которых Джефф Безос в основном избегал в течение почти трех десятилетий.