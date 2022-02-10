Внедрение обязательных РРО для ФЛП вывело из тени 85% торговли, – Гетманцев

Обязательное использование ФЛП кассовых аппаратов вывело из тени 85% торговли в Украине. Об этом заявил глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

По словам народного депутата, в 2021 году в Украине выдавали около 900 тысяч фискальных чеков в день. Сейчас бизнес выдает их около 6 миллионов, и это количество только растет.

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Успех налоговой реформы

Даниил Гетманцев убежден, что налоговая реформа успешно состоялась. В частности, внедрение РРО оказало большое влияние на показатели теневой экономики – в январе 2022 года прибавилось 6,3 миллиарда гривен сальдо НДС. В процентном сопоставлении это 39% год к году.

Чиновник добавил, что отменять обязательные кассовые аппараты ни в коем случае не будут. Кроме того, в дальнейшем будут действовать штрафы за невыдачу чеков – финансовые санкции за проведённые без применения РРО операции.

По мнению Гетманцева, против фискализации финансовых операций в торговле до сих пор выступают преимущественно контрабандисты и конвертаторы. Ведь без продажи за наличные невозможно существование так называемых "сверток" – нелегальной финансовой деятельности бизнеса, что позволяет уклоняться от уплаты налогов.

Этим решением мы прикрываем огромное количество дыр – системное уклонение от НДС, уменьшение контрабанды, лагализируем торговлю. Это большая хорошая реформа, которая давным-давно должна была состояться, если бы не преступники в политике и популисты, зарабатывающие на этом деньги. Даниил Гетманцев глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике

Добавим, что по состоянию на начало февраля ФЛП установили около 330 тысяч РРО. Из физических лиц-предпринимателей, которые вынуждены использовать кассовые аппараты с 1 января 2022 года, по состоянию на 3 февраля их не установили около 10 – 15% от общего количества.

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