Вместо мозгового штурма: как метод 6–3–5 делает бизнес-встречи более эффективными

Профессор психологии Арт Маркман считает, что традиционный мозговой штурм не всегда полезен для креативного рабочего процесса. Попытка заставить нескольких людей думать над одним и тем же заданием может вызвать коллективную потерю эффективности.

Вместо этого психолог советует воспользоваться методом 6–3–5, который откидывает традиционную коллективную генерацию идей и открывает индивидуальный потенциал каждого отдельного работника. Как его правильно применять – далее в материале.

Читайте также Персонализированный маркетинг: Киевстар приглашает на бесплатный вебинар

Как работает метод 6–3–5

Идея, заложенная в основу этого метода, довольно проста. Руководитель предприятия или коллектива должен следовать таким шагам:

Необходимо собрать шесть человек с хорошим уровнем знаний, которые потенциально могут решить проблему или сгенерировать идею. Желательно, чтобы все они были из разных сфер – работали на разных должностях или в разных отделах, имели узкую специализацию. Каждому из них надо дать по три листа бумаги. Там участники должны предложить и расписать по три идеи или пути решения проблемы, без предварительного коллективного обсуждения. После этого написанное передается по кругу, следующему участнику, где тот дописывает свои мысли и тезисы относительно идеи в пределах видения автора. Группа должна передать листки не менее 5 раз – до этого момента все участники будут знать все предложенные идеи и смогут их развить.

Гибкость в работе – преимущество современного бизнеса. Работайте там, где вам удобно, тогда, когда удобно и так, как удобно именно вам благодаря сервисам для гибкой работы команд " Офис там, где вы " от Киевстар Бизнес.

В конце лидер группы должен озвучить все идеи и обсудить с группой, над какими из них стоит работать дальше. Участники, развивая мысли других на каждом этапе, не подвержены критике и могут придумать такое решение, которое первому автору даже не приходило в голову.

Еще одно преимущество метода 6–3–5 над мозговым штурмом – за идеями закрепляются конкретные авторы, и впоследствии в участников не будет возникать ощущение того, что их видение кто-то украл или присвоил в течение процесса.