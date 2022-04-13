К сожалению, из-за сложностей с цепочками поставки, Lavazza была вынуждена приостановить дистрибуцию своей продукции в Украину. Несмотря на довольно успешный 2021 год, по ряду обстоятельств, компания ожидает значительного падения своих финансовых показателей в этом году.

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Прогнозы Lavazza на 2022 год

Руководство Lavazza убеждено, что в 2022 году доходы компании значительно упадут, в том числе из-за полномасштабной войны России против Украины.

Прежде всего (неутешительные прогнозы – ред. 24 канал) из-за роста цен на зеленый кофе, упаковки, энергоресурсы и логистические сложности. Кроме того, риски, связанные с текущей драматической геополитической ситуацией (войной России против Украины – ред. 24 канал),

– объяснил исполнительный директор Lavazza Антонио Баравалле.

Отмечается, что рост цен на кофейное сырье был обусловлен глобальными проблемами цепочки поставок и убытками, вызванными погодой.

Добавим, что выручка Lavazza по результатам 2021 года без учета уплаты налогов составила 312 миллионов евро, что на 23,3% больше, чем в 2020 году. Кроме того, доходы компании в целом выросли на 11% по сравнению с 2020 годом – до 2,3 миллиарда евро.

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