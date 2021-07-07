Власти Китая давят на бизнес: технологические компании потеряли более 823 миллиардов долларов

После февральского пика китайские технологические гиганты зафиксировали, что потеряли более 823 миллиардов долларов рыночной стоимости. Причиной тому является, в частности, давление властных структур внутри страны.

Последний раз коммунистической власти не понравилось решение стартапа Didi Global Inc., китайского аналога сервиса такси Uber, начать публичную продажу акций на фондовой бирже США.

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Компании страны получили предупреждения об усиленных проверках и контроле, за что технологические гиганты вроде Tencent, Alibaba, Baidu и тому подобные существенно потеряли благосклонность инвесторов.

Почему компании теряют деньги

Инвесторы опасаются, что властные притеснения компаний китайского происхождения продолжаться. Поэтому вкладчики массово продают приобретенные акции, чтобы лимитировать все риски, из-за чего стоимость компаний существенно снижается.

Очевидно, что власти Китая в дальнейшем только сильнее будут затягивать "ошейник", поэтому я продал 2/3 своих акций, в частности в Tencent и Alibaba,

– рассказывает Пол Понг, инвестор и генеральный директор Pegasus Fund Managers Ltd.

К слову, существенные потери понесли 10 китайских компаний, в том числе 3, зарегистрированные в США. Индекс Hang Seng Tech, в который входит множество технологических гигантов Китая, снизился на 1,9%, а впоследствии еще на 0,6%. Акции Alibaba упали на 1,7%, а Tencent – на 1,9%, что стало одним из наибольших снижений показателей.