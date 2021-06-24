Владелец Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay до сих пор ездит на работу на велосипеде

Миллиардер Марек Пехоцки, который заработал миллиардное состояние, и в дальнейшем не изменяет своим принципам. Польский магнат розничной торговли одеждой, избегает общественности, мало фотографируется, а на работу ездит не на лимузине, а на велосипеде

И это при том, что его семейный фонд накопил состояние в размере около 1,1 миллиарда долларов, согласно индексу Bloomberg Billionaires Index. С ноября прошлого года акции LPP выросли более чем в два раза, поскольку инвесторы оценили возможности компании в области электронной коммерции, несмотря на то, что пандемия ударила по продажам в обычных магазинах.

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Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay – это все бренды Марека Пехоцки

Семейный бизнес, который не продается

LPP Spółka Akcyjna – польская компания, специализирующаяся на розничной торговле одеждой, которая занимается дизайном, производством и распространением одежды. В своем портфолио компания имеет пять брендов: Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay.

По словам представителя компании, 60-летний Пихоцки настаивает на том, чтобы его не называли миллиардером. Он утверждает, что богатство больше не принадлежит ему. В 2018 году он передал свои акции в фонд, бенефициарами которого являются он сам, несколько членов его семьи и другие лица. Фонду запрещено продавать акции LPP.

Модель собственности гарантирует, что компания не будет продана в ближайшее время. Для сотрудников это отличная новость,

– сказал Славомир Лобода, заместитель генерального директора LPP.

Турецкие свитера – начало миллиардного бизнеса

Марек Пехоцки начал бизнес в 1991 году вместе с Ежи Лубянцем, когда Польша превращалась в страну с рыночной экономикой. Сначала компания импортировала турецкие свитера.

Турецкие свитера в 90-е имели почти все модники / Фото Sykhiv

Сегодня LPP имеет более 1800 магазинов в 25 странах, согласно последнему годовому отчету. Цены на ее бренды, среди которых Reserved, Mohito и Cropp, зачастую ниже, чем у западных конкурентов.

Пожар в Бангладеш и неудачные коллекции едва не погубили бизнес

Компания LPP имела значительные трудности в 2010-х годах, когда пожар уничтожил ее субподрядчика в Бангладеш, а некоторые коллекции были плохо приняты. Это привело к тому, что компания потеряла клиентов.

Мы были слишком увлечены расширением и не видели, что коллекция, которую мы хотели продать, была просто ужасной,

– сказал Марек Пехоцки в 2017 году.

В ответ на это Марек Пехоцки сократил дивиденды и использовал прибыль для повышения зарплаты дизайнерам и найма большего еще большего количества талантливых работников. Он также инвестировал в такие области, как электронная коммерция, и предоставил сотрудникам больше самостоятельности. Именно эти шаги стали важными во время пандемии

Переход не электронную коммерцию способствовал развитию бизнеса

После внезапного закрытия магазинов, в которых находилось более 90% нашей одежды, нам нужно было быстро перестроить логистику, чтобы наши запасы были доступны для онлайн-продаж,

– говорит Славомир Лобода, заместитель генерального директора LPP.

В финансовом году, который закончился в январе, LPP более чем удвоила свой доход от электронной коммерции по сравнению с предыдущим финансовым годом. Однако, чистый убыток за 12-месячный период составил около 190 миллионов злотых (50 миллионов долларов).

Украина, Польша и Россия – основные источники прибыли LLP

Бывшие амбиции Марека Пехоцки по расширению в западных странах остаются в основном нереализованными. Согласно последнему годовому отчету, в компании 19 магазинов в Германии и один в Лондоне.

Магазин Reserved в Лондоне / Фото Bloomberg

Но в последние годы она сосредоточилась в Восточной Европе. Согласно отчету, тремя крупнейшими источниками дохода компании является Польша, Россия и Украина.

По мнению одного из аналитиков, нет ничего плохого в том, что приоритет отдается именно этим странам.

Это прибыльные рынки. Нет необходимости выходить в Западную Европу только ради того, чтобы быть там,

– отмечает Конрад Грига, аналитик Erste Group Bank SA в Варшаве.

Нетипичный миллиардер в мире бизнеса одежды

Марек Пехоцки не является типичным модным магнатом. Он избегает подиумных показов, деловых мероприятий и встреч со знаменитостями.

У него нет собственного офиса.

В штаб-квартире LPP ​​в Гданьске у него нет отдельного офиса, он предпочитает сидеть за свободными столами среди команд дизайнеров.

На работу на велосипеде, а фото не найти в сети

Его лицо нет на страницах изданий и в сети, он не стремится к публичности, и очень счастлив, что ему не приходится менять свой образ жизни. Благодаря непубличности польский миллиардер возможность спокойно ездить на работу на велосипеде.