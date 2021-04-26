Владелец Louis Vuitton и Dior продает остатки роскошных тканей за "смешную" цену
LVMH начал продажу неиспользованных тканей своих высоких брендов, включая Louis Vuitton и Dior. Стоит отметить, что цены – очень выгодны.
Источник:Business Insider
Ткань продают в новом интернет-магазине Nona Source. Представитель LVMH подтвердил, что все модные бренды LVMH будут предоставлять ткань на продажу.
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LVMH владеет, в частности:
- Louis Vuitton;
- Christian Dior;
- Givenchy;
- Stella McCartney;
- Celine.
Магазин предназначен только для Европы . В LVMH заявили, что не планируют запускать его даже в США. Он открыт для определенных владельцев бизнеса – модельеров.
Как купить ткань
Каждый предприниматель должен создать для совершения покупок учетную запись с указанием названия своей компании и регистрационного номера.
Потенциальные покупатели могут осуществлять поиск: тип ткани, вес и использование. Цены стартуют от 3 евро за метр подкладочных материалов и к 50 евро за метр кашемира.
Детали о магазине
Им руководит команда из 3 человек, ранее работавшая в торговых марках, которые принадлежат LVMH.
Они собрались в 2019 году в рамках программы LVMH Disrupt, Act, Risk to Be Entrepreneur (DARE) , которая позволяет тысячам сотрудников LVMH представлять новые идеи руководству и превращать их в реальные проекты.
Сейчас эти сотрудники работают штатно на Nona Source.
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