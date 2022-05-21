Владелец брендов Reserved, Cropp и Sinsay решил продать бизнес в России Китаю

Брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay владеет LPP SA – польский ритейлер и производитель одежды. По состоянию на май 2022 года он решил продать свой российский бизнес китайскому консорциуму.

Соответствующую новость опубликовали российские СМИ, сообщает 24 канал. В то же время, название нового владельца бизнеса пока не раскрывают.

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Кроме того, сумма сделки – также неизвестна. Китайский владелец не будет использовать товарные знаки и бренды, которые принадлежали LPP. У него не будет права на это. В то же время, новый собственник сможет продавать все товары, принадлежащие российскому подразделению LPP.

По данным СМИ, магазины на территории страны-оккупанта откроют уже в ближайшее время.

Еще в марте 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину LPP сообщила о завершении всех необходимых мероприятий для закрытия магазинов на территории государства-агрессора.

Кроме того, еще до этого объявления компания приостановила:

транспортировку товаров в Россию;

инвестиции и планы развития.

Кроме того, LPP закрыла интернет-продажи всех своих брендов на территории России. Впоследствии стало известно, что LPP SA намерена продать свой бизнес на территории страны-агрессора.

McDonald's полностью уходит с российского рынка

После 32 лет работы McDonald's принял решение полностью выйти с российского рынка. В мае 2022 года стало известно, что бизнес на территории страны-оккупанта уже начали продавать.

Соответствующее решение McDonald's нанесет России серьезный ущерб.

Теперь свой бизнес в России в McDonald's собираются продать местному покупателю. Он больше не сможет использовать название, логотип или бренд McDonald's. Компания сообщила, что до полного закрытия работникам будут выплачивать зарплату.

По состоянию на 21 мая 2022 года рестораны McDonald's также не работают по всей территории Украины. Компания сообщила, что заведения не начнут принимать посетителей до конца войны.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину под давлением сотрудников и потребителей с российского рынка вышли также:

Starbucks;

Yum Brands;

KFC;

Pizza Hut.

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