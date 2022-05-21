Соответствующую новость опубликовали российские СМИ, сообщает 24 канал. В то же время, название нового владельца бизнеса пока не раскрывают.
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Кроме того, сумма сделки – также неизвестна. Китайский владелец не будет использовать товарные знаки и бренды, которые принадлежали LPP. У него не будет права на это. В то же время, новый собственник сможет продавать все товары, принадлежащие российскому подразделению LPP.
По данным СМИ, магазины на территории страны-оккупанта откроют уже в ближайшее время.
Еще в марте 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину LPP сообщила о завершении всех необходимых мероприятий для закрытия магазинов на территории государства-агрессора.
Кроме того, еще до этого объявления компания приостановила:
- транспортировку товаров в Россию;
- инвестиции и планы развития.
Кроме того, LPP закрыла интернет-продажи всех своих брендов на территории России. Впоследствии стало известно, что LPP SA намерена продать свой бизнес на территории страны-агрессора.
McDonald's полностью уходит с российского рынка
После 32 лет работы McDonald's принял решение полностью выйти с российского рынка. В мае 2022 года стало известно, что бизнес на территории страны-оккупанта уже начали продавать.
Соответствующее решение McDonald's нанесет России серьезный ущерб.
Теперь свой бизнес в России в McDonald's собираются продать местному покупателю. Он больше не сможет использовать название, логотип или бренд McDonald's. Компания сообщила, что до полного закрытия работникам будут выплачивать зарплату.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину под давлением сотрудников и потребителей с российского рынка вышли также:
- Starbucks;
- Yum Brands;
- KFC;
- Pizza Hut.
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