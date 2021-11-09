Virgin Galactic планирует запустить коммерческие путешествия в космос в начале 2023 года. Они будут происходить трижды в месяц, а цена билета теперь составляет 450 тысяч долларов, при этом нужно заплатить 1 тысячу долларов, чтобы стать в очередь, которая сейчас составляет более тысячи человек.
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Новые планы Virgin Galactic
Космическая компания планирует предлагать до трех рейсов ежемесячно после завершения модернизации своего ракетоносителя и ввода в эксплуатацию второго космического корабля в начале 2023 года. Об этом аналитикам заявил главный исполнительный директор Virgin Galactic Майкл Колглазье.
Для модернизации корабля необходимы горизонтальные стабилизаторы и пилон новой конструкции для доставки космического аппарата на высоту падения. Новый космический корабль VSS Imagine начнет испытания в начале 2023 года и будет путешествовать дважды в месяц, а нынешний аппарат VSS Unity будет летать систематически один раз в месяц.
Добавим, что в финансовом отчете за третий квартал 2021 года Virgin Galactic сообщила о доходе в размере 2,6 миллиона долларов. Чистый убыток составил 48 миллионов, сократившись с 94 миллионов долларов во втором квартале.