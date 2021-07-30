Видеоигры полезны для вашего бизнеса: неожиданные результаты исследования

Становится все очевиднее, что удаленная работа будет оставаться основным способом ведения бизнеса. Именно поэтому поддержание здорового баланса между работой и личной жизнью становится все более актуальным вызовом для современного бизнеса.

Грань между работой и жизнью продолжает стираться, и становится крайне важно, чтобы люди уделяли время занятиям вне офиса, которые поддерживают их вовлеченность и мотивацию к работе.

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Здоровая и полноценная жизнь вне офиса, хобби и любимые занятия не только принесут работникам удовольствие и отдых, но и помогают повысить эффективность работы.

Особое внимание бизнесу следует уделять хобби работников, которые предусматривают преодоления вызовов, настойчивость и развитие навыков.

Личное саморазвитие и командный прогресс

Например, изучение нового языка дает работникам важные навыки запоминания и понимания, которые подсознательно влияют на то, как они будут работать с клиентами. Но это только практический инструмент для общения и расширения круга ваших клиентов.

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Вы наверняка уверены в том, что изучение языка может улучшить вашу личную и профессиональную жизнь. Однако мы более чем уверены, что вы не ожидаете от такого, казалось бы, легкомысленного хобби, как игра в видеоигры, подобного или даже лучшего эффекта для бизнеса.

Распространенная ошибка относительно видеоигр

Существует распространенное заблуждение в том, что видеоигры являются контрпродуктивными. Люди часто считают их пустой тратой времени – тем, что делается исключительно ради развлечения, без развития каких-либо навыков или глубокого смысла.

Видеоигры ошибочно считают контрпродуктивными / Фото Pexels

Для тех, кто является сторонником именно такого образа мышления, отметим: выделение времени для отдыха и удовольствия делает вас и ваших сотрудников более продуктивными в долгосрочной перспективе, а сосредоточение всей жизненной энергии на работе может привести к быстрому профессиональному выгоранию.

Удивительные преимущества видеоигр для бизнеса

Невероятно, но реальные исследования подтвердили, что польза от видеоигр не ограничивается только расслаблением. Недавнее исследование Royal Society Open Science показало, что игровой процесс положительно коррелирует с благополучием и может оказывать положительное влияние на психическое здоровье. Таким образом, вы и ваши сотрудники можете лучше справиться со своей работой.

Не менее важно и то, что видеоигры учат реальным навыкам, которые чрезвычайно ценны при создании и ведении бизнеса. Научиться правильно воспринимать неудачи и накапливать опыт путем последовательных усилий – два фундаментальных компоненты в видеоиграх, которые пригодятся всем предпринимателям, чтобы добиться успеха.

Многопользовательские игры полезны для бизнеса / Фото Unsplash

Развитие этих двух навыков необходимо для достижения успеха практически во всех видеоиграх, но есть и множество других удивительных бизнес-навыков, которые можно почерпнуть из конкретных видов игр.

Полезный пример можно увидеть в многопользовательских играх, таких как World of Warcraft. Поскольку для победы в них требуется координация действий нескольких отдельных игроков, они дают важные уроки сотрудничества, распространения информации, эффективного общения и даже лояльности к партнеру.

Найдите свою собственную "видеоигру"

Кроме World of Warcraft и подобных игр существует множество хобби, похожих на видеоигры. Ищите те, которые не требуют больших умственных усилий для занятия ими, такие, как рисование или приготовления изысканных блюд. Они могут быть хорошим способом расслабиться и отдохнуть, но их итерационный характер также учит важности последовательных усилий для достижения цели, как это делают видеоигры. Привлекайте своих сотрудников к таким практикам.

Важно найти занятие, которое объединит работников / Фото Unsplash

Независимо от того, решили ли вы играть в видеоигры с сотрудниками или только что придумали свое собственное занятие вместо этого, вы очень быстро заметите, насколько ценен этот опыт для вашего бизнеса. И, пожалуй, единственное, что может быть интереснее для предпринимателя, кроме его собственного профессионального роста, это то, что его сотрудники тоже становятся лучшими в профессиональном контексте.

Таким образом поощряя своих сотрудников совместно играть в видеоигры в свободное время, вы поощряете их к тому, чтобы они становились более качественными бизнесменами. Фундаментальные навыки, приобретенные в процессе такой деятельности, не только будут способствовать улучшению микроклимата в коллективе, но и принесут пользу вашему бизнесу.

Ведь ваши сотрудники станут более довольными от работы в таком коллективе, и как следствие – более эффективная работа ваших сотрудников будет означать больший успех для вашего бизнеса.