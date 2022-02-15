На такие планы Victoria's Secret обратил внимание юрист Джош Гербен на своей странице в твиттере. Эксперт отмечает, что компания намерена продавать виртуальное нижнее белье , обувь и модные аксессуары в цифровом мире.

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Новые товарные знаки Victoria's Secret

В одной из заявок на регистрацию новой торговой марки Victoria's Secret говорится о возможности заниматься загрузочными виртуальными товарами, в частности, компьютерными программами для создания и торговли цифровыми коллекционными предметами с использованием консенсусных протоколов на основе блокчейна и смарт-контрактов.

Другая торговая марка, которую хочет зарегистрировать модный бренд, позволит предоставлять развлекательные услуги и создавать розничные онлайн-магазины , продающие виртуальную одежду, нижнее белье, обувь, головные уборы и очки.

Victoria's Secret направляется в метавселенную и намерена продавать виртуальное нижнее белье,

– отметил Джош Гербен, ссылаясь на регистрацию торговых марок компанией.