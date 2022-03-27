Vici финансирует войну в Украине: как заставить компанию уйти из России

Литовский производитель морепродуктов Viciunаi Group, более известный как Vici в Украине, продолжает полноценно работать на российском рынке. Таким образом, компания, уплачивая налоги, финансирует российскую агрессию.

В России Viciunаi имеет дочернюю компанию ООО "БАЛТКО". Но на своем заводе в Калининграде продолжает производить продукцию под брендом Vici и продавать ее.

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Примечательно, что еще 7 марта компания объявила о выходе с российского рынка. Впоследствии 24 марта, по данным издания IntraFish, основатель компании заявил, что его компанию политически атакуют из-за промедления выхода с рынка. Он еще раз на словах подтвердил позицию по выходу.

Но одного заявления мало – нужные действия. По состоянию на 26 марта информации об окончательном выходе компании с рынка агрессора не было.

Российские рубли им не пахнут украинской кровью

В 2021 году Vici получила 17,5 миллиарда рублей (236 миллионов долларов по тогдашнему курсу) выручки. А чистая прибыль составила 351 миллион рублей (4,74 миллиона долларов). То есть, компания является крупным налогоплательщиком, за которые Россия запускает ракеты, покупает танки и вооружает своих военных.

Протесты в Литве

Это решение компании очень противоречит политике Литвы, которая всячески поддерживает Украину. Поэтому неудивительно, что в литовских городах организовали митинги, сообщает Courrier Intrnational:

Несколько сотен литовцев потребовали, чтобы их страна разорвала коммерческие связи с Россией в ответ на вторжение России в Украину.

Другая демонстрация состоялась в городе Каунасе под ратушей – протестующие обращались к мэру города и миллионеру Висвалдасу Матиосаитису с лозунгами "Господин мэр, ваша рубашка окровавлена". Он является основателем и основным акционером Viciunai.



Литовцы поддерживают Украину / Фото Петрас Малукас

Как бойкотировать компанию Vici

Не покупайте продукцию Vici (в основном, это крабовые палочки и другие морепродукты), а также полуфабрикаты Goyza.

Используйте соцсети как платформу для распространения информации о Vici и других компаниях, оставшихся в России.

Если вы за границей, присоединяйтесь к акциям протеста под главными офисами компаний. Чтобы подключиться, заполняйте короткую форму , и вам пришлют все детали.

, и вам пришлют все детали. Если вы работаете в Vici, оказывайте внутреннее давление: обращайтесь к руководству с требованием прекратить кровавый бизнес и объясняйте важность такого решения своим иностранным коллегам.

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