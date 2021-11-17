Верховная Рада повысила штрафы за уклонение от уплаты налогов

Верховная Рада приняла законопроект, усиливающий ответственность за уклонение от уплаты налогов. Решение поддержали 239 народных депутатов.

После подписания документа президентом размеры штрафов будут составлять от 85 до 170 тысяч гривен (вместо ранее установленных 51 – 85 тысяч). Нововведение вызвано, прежде всего, запланированным запуском 25 ноября нового контролирующего органа – Бюро экономической безопасности (БЭБ).

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Что изменится

В случае уклонения от уплаты налогов по предварительному сговору или в больших размерах, штрафы составят от 10 до 15 тысяч необлагаемых налогом минимумов (сейчас – от 170 до 255 тысяч гривен). Эта сумма вдвое больше действующих санкций.

При этом новый закон предусматривает, что лицо, уклонившееся от уплаты налогов, может избежать уголовной ответственности, если до ее наступления выплатит задолженность перед налоговой и возместит начисленную за просрочку пеню.

Почему это важно

Принятые изменения направлены на имплементацию в украинское законодательство нового Бюро экономической безопасности. Кроме повышения ответственности за неуплату налогов, закон определяет полномочия БЭБ.

Бюро будет анализировать бенефициаров финансовых операций, отслеживать нарушения законодательства в обороте средств бизнеса и государственных структур.

Напомним, что ранее глава БЭБ Вадим Мельник сообщал о приоритетах деятельности нового органа. Так, сначала чиновники начнут бороться со схемами, позволяющими нарушителям уклоняться от уплаты налогов, а уже потом будут проверять выплаты в госбюджет бизнесом.