После подписания документа президентом размеры штрафов будут составлять от 85 до 170 тысяч гривен (вместо ранее установленных 51 – 85 тысяч). Нововведение вызвано, прежде всего, запланированным запуском 25 ноября нового контролирующего органа – Бюро экономической безопасности (БЭБ).

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Что изменится

В случае уклонения от уплаты налогов по предварительному сговору или в больших размерах, штрафы составят от 10 до 15 тысяч необлагаемых налогом минимумов (сейчас – от 170 до 255 тысяч гривен). Эта сумма вдвое больше действующих санкций.

При этом новый закон предусматривает, что лицо, уклонившееся от уплаты налогов, может избежать уголовной ответственности , если до ее наступления выплатит задолженность перед налоговой и возместит начисленную за просрочку пеню.

Почему это важно

Принятые изменения направлены на имплементацию в украинское законодательство нового Бюро экономической безопасности. Кроме повышения ответственности за неуплату налогов, закон определяет полномочия БЭБ .

Бюро будет анализировать бенефициаров финансовых операций, отслеживать нарушения законодательства в обороте средств бизнеса и государственных структур.