Верховная Рада опубликовала вторую редакцию законопроекта о "Дія City": какие изменения приняли

На сайте Верховной Рады опубликовали вторую редакцию проекта закона, описывающего налоговый режим для "Дія City". На предыдущих слушаниях в парламентских комитетах в него предлагали внести правки, которые раскритиковали представители IТ-индустрии.

Хотя одиозные правки отклонили, законопроект все же претерпел изменения. Как выглядит финальная версия налоговых условий режима "Дія City" – далее в материале.

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Как выглядит финальная версия законопроекта

Компании, уплачивающие налог на прибыль в размере 18% и их годовой доход не превышает 40 миллионов гривен , смогут работать с ФЛП без ограничений в течение всего времени функционирования режима "Дія City".

, смогут работать с ФЛП без ограничений в функционирования режима "Дія City". Для остальных резидентов выплаты на ФЛП не смогут превышать 20% от общих расходов.

от общих расходов. Для компаний, которые будут платить налог на выведенный капитал, суммы сверх лимита будут облагаться налогом по ставке 9% .

. Предприятия-плательщики налога на прибыль, которые будут превышать лимит оплаты ФЛП в 20%, будут вынуждены включать избыточные выплаты в общий финансовый отчет компании.

компании. Ограничения по работе с ФЛП заработают только с 2025 года. До этого времени будет действовать переходный период – без ограничений до 2024 года. С 2024 года без налоговой нагрузки будут разрешаться выплаты, не превышающие 50% от общей суммы.

Нововведения и реакция представителей IT

Согласно тексту второй редакции, зарплата сотрудника (GIG-специалиста) в компаниях-резидентах "Дія City" не сможет превышать 240 тысяч евро в год. Сумму сверх лимита будут облагать налогом на доходы физлиц по ставке 18%.

Народные депутаты учли пожелания IT-индустрии по сохранению налоговых ставок для резидентов "Дія City". Вместе с тем установлены ограничения по привлечению резидентами ФЛП для выполнения работ или предоставления услуг, если такая компания является плательщиком налога на прибыль на общих условиях,

– комментирует исполнительный директор ассоциации IT Ukraine Константин Васюк.

По словам руководителя ассоциации, вопрос о том, насколько критическим является новое ограничение для IT-компаний, участники их финансово-правового комитета обсудят уже в течение следующей недели.