Хотя одиозные правки отклонили , законопроект все же претерпел изменения. Как выглядит финальная версия налоговых условий режима "Дія City" – далее в материале.

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Как выглядит финальная версия законопроекта

Компании, уплачивающие налог на прибыль в размере 18% и их годовой доход не превышает 40 миллионов гривен , смогут работать с ФЛП без ограничений в течение всего времени функционирования режима "Дія City".

Для остальных резидентов выплаты на ФЛП не смогут превышать 20% от общих расходов.

Для компаний, которые будут платить налог на выведенный капитал, суммы сверх лимита будут облагаться налогом по ставке 9% .

Предприятия-плательщики налога на прибыль, которые будут превышать лимит оплаты ФЛП в 20%, будут вынуждены включать избыточные выплаты в общий финансовый отчет компании.

Ограничения по работе с ФЛП заработают только с 2025 года . До этого времени будет действовать переходный период – без ограничений до 2024 года . С 2024 года без налоговой нагрузки будут разрешаться выплаты, не превышающие 50% от общей суммы .

Нововведения и реакция представителей IT

Согласно тексту второй редакции, зарплата сотрудника (GIG-специалиста) в компаниях-резидентах "Дія City" не сможет превышать 240 тысяч евро в год . Сумму сверх лимита будут облагать налогом на доходы физлиц по ставке 18% .

Народные депутаты учли пожелания IT-индустрии по сохранению налоговых ставок для резидентов "Дія City". Вместе с тем установлены ограничения по привлечению резидентами ФЛП для выполнения работ или предоставления услуг, если такая компания является плательщиком налога на прибыль на общих условиях,

– комментирует исполнительный директор ассоциации IT Ukraine Константин Васюк.