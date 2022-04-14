Ведущий производитель одноразовой посуды Huhtamaki уходит с рынка России и продает бизнес

Ведущий мировой производитель одноразовой посуды и упаковок – финская компания Huhtamaki – приняла решение прекратить все операции в России.

Также прекращают все инвестиции в Россию из-за вторжения страны-агрессора в Украину. Соответствующее заявление обнародовано на сайте компании.

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Компания Huhtamaki инициирует процесс прекращения своих российских сделок. Решение прекратить все инвестиции в Россию приняли раньше, после начала вторжения в Украину,

– говорится в сообщении.

Там же отмечается, что Huhtamaki "изучит рынок потенциальных покупателей и сохранит свою деятельность в течение этого переходного периода". Однако только при наличии поставки для выполнения своих обязательств и "защиты сотрудников и клиентов".

Что известно о Huhtamaki

Это ведущий глобальный поставщик экологически безопасной упаковки для потребителей во всем мире.

Компания работает в 38 странах.

В России производства в Татарстане и в подмосковной Ивантиевке, причем завод в Ивантеевке работает с 1994 года.

Главный офис Huhtamaki расположен в Эспоо, Финляндия.

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На производственных подразделениях компании в России работает около 700 человек.