"Вечные овертаймы и ж**а в огне": на что жалуются сотрудники украинских IT-компаний

Работа в IT обычно высокооплачиваемая, однако, как и все отрасли, имеет свои неприятные нюансы. Украинские программисты поделились, что их не устраивает в отечественных IT-компаниях.

Издание DOU недавно сформировало рейтинг лучших IT-работодателей Украины 2021 года на основе анонимных опросов 23 736 работников. Впоследствии портал опубликовал письменные отзывы о работе в IT-компаниях. Самые яркие из них – читайте дальше.

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Самые смешные жалобы

"В офисе протекает потолок во время дождя";

"Проект, на котором все горит, все горят, все в аду. Но уже адаптировался, пока терпимо";

"Тимлид немного как военачальник, много иерархии, прямых команд";

"Иногда из-за профессионального менеджмента подгорает ж**а";

"Ваши корпоративы – это дно";

"Хочу последний макбук и губозакаточную машинку в подарок".

Зарплата

"Зарплата занижена. Кроме того, у компании нет бухгалтеров, которые бы вели ФЛП";

"Необходимо самостоятельно собирать фидбек и доказывать руководству, какой ты молодец";

"Зарплата растет медленнее инфляции";

"Иногда при просмотре зарплаты менеджмент ведет себя так, словно выдает ее тебе из собственного кармана. Преуменьшают важность твоей работы";

"Нет покрытия расходов на психотерапевта, медицинское страхование, занятие спортом, курсы иностранного языка, бухгалтеров и тому подобное".

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Условия труда

"Процесс дистанционной работы – полностью провальный. Никакой компенсации или помощи, кроме как предложения приобрести подержанную компанией мебель за свой счет";

"Многовато людей на квадратный метр. В офисе шумно и душно";

"Стабильный график. Жаль, что нельзя работать сверхурочно за премию или по повышенной ставке";

"За каждую минуту опоздания выносят мозг";

"Пятница – рабочий день, еще и полный. В то время как прогрессивные страны переходят на 4-дневный график".

Карьерный рост и проекты

"Часто проект требует моего присутствия онлайн более 12 часов в сутки ежедневно. Этот режим удручает";

"Хотелось бы больше критики слышать, а с этим очень тяжело, потому что никто не любит говорить неприятные вещи";

"Текучесть кадров. За год почти 75% инженеров проекта уволились";

"Проект – скучный. Запихнули меня туда силой несмотря на мое нежелание";

"Обещания топменеджмента клиентам по срокам без участия самой команды. Как следствие, вечные овертаймы и ж**а в огне".

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