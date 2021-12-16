"Вечные овертаймы и ж**а в огне": на что жалуются сотрудники украинских IT-компаний

16 декабря 2021 , 15:06
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Источник:

DOU

Работа в IT обычно высокооплачиваемая, однако, как и все отрасли, имеет свои неприятные нюансы. Украинские программисты поделились, что их не устраивает в отечественных IT-компаниях.

Издание DOU недавно сформировало рейтинг лучших IT-работодателей Украины 2021 года на основе анонимных опросов 23 736 работников. Впоследствии портал опубликовал письменные отзывы о работе в IT-компаниях. Самые яркие из них – читайте дальше.

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Самые смешные жалобы

  • "В офисе протекает потолок во время дождя";
  • "Проект, на котором все горит, все горят, все в аду. Но уже адаптировался, пока терпимо";
  • "Тимлид немного как военачальник, много иерархии, прямых команд";
  • "Иногда из-за профессионального менеджмента подгорает ж**а";
  • "Ваши корпоративы – это дно";
  • "Хочу последний макбук и губозакаточную машинку в подарок".

Зарплата

  • "Зарплата занижена. Кроме того, у компании нет бухгалтеров, которые бы вели ФЛП";
  • "Необходимо самостоятельно собирать фидбек и доказывать руководству, какой ты молодец";
  • "Зарплата растет медленнее инфляции";
  • "Иногда при просмотре зарплаты менеджмент ведет себя так, словно выдает ее тебе из собственного кармана. Преуменьшают важность твоей работы";
  • "Нет покрытия расходов на психотерапевта, медицинское страхование, занятие спортом, курсы иностранного языка, бухгалтеров и тому подобное".

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Условия труда

  • "Процесс дистанционной работы – полностью провальный. Никакой компенсации или помощи, кроме как предложения приобрести подержанную компанией мебель за свой счет";
  • "Многовато людей на квадратный метр. В офисе шумно и душно";
  • "Стабильный график. Жаль, что нельзя работать сверхурочно за премию или по повышенной ставке";
  • "За каждую минуту опоздания выносят мозг";
  • "Пятница – рабочий день, еще и полный. В то время как прогрессивные страны переходят на 4-дневный график".

Карьерный рост и проекты

  • "Часто проект требует моего присутствия онлайн более 12 часов в сутки ежедневно. Этот режим удручает";
  • "Хотелось бы больше критики слышать, а с этим очень тяжело, потому что никто не любит говорить неприятные вещи";
  • "Текучесть кадров. За год почти 75% инженеров проекта уволились";
  • "Проект – скучный. Запихнули меня туда силой несмотря на мое нежелание";
  • "Обещания топменеджмента клиентам по срокам без участия самой команды. Как следствие, вечные овертаймы и ж**а в огне".

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Автор: Сергій Зятюк