Издание DOU недавно сформировало рейтинг лучших IT-работодателей Украины 2021 года на основе анонимных опросов 23 736 работников. Впоследствии портал опубликовал письменные отзывы о работе в IT-компаниях. Самые яркие из них – читайте дальше.
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Самые смешные жалобы
- "В офисе протекает потолок во время дождя";
- "Проект, на котором все горит, все горят, все в аду. Но уже адаптировался, пока терпимо";
- "Тимлид немного как военачальник, много иерархии, прямых команд";
- "Иногда из-за профессионального менеджмента подгорает ж**а";
- "Ваши корпоративы – это дно";
- "Хочу последний макбук и губозакаточную машинку в подарок".
Зарплата
- "Зарплата занижена. Кроме того, у компании нет бухгалтеров, которые бы вели ФЛП";
- "Необходимо самостоятельно собирать фидбек и доказывать руководству, какой ты молодец";
- "Зарплата растет медленнее инфляции";
- "Иногда при просмотре зарплаты менеджмент ведет себя так, словно выдает ее тебе из собственного кармана. Преуменьшают важность твоей работы";
- "Нет покрытия расходов на психотерапевта, медицинское страхование, занятие спортом, курсы иностранного языка, бухгалтеров и тому подобное".
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Условия труда
- "Процесс дистанционной работы – полностью провальный. Никакой компенсации или помощи, кроме как предложения приобрести подержанную компанией мебель за свой счет";
- "Многовато людей на квадратный метр. В офисе шумно и душно";
- "Стабильный график. Жаль, что нельзя работать сверхурочно за премию или по повышенной ставке";
- "За каждую минуту опоздания выносят мозг";
- "Пятница – рабочий день, еще и полный. В то время как прогрессивные страны переходят на 4-дневный график".
Карьерный рост и проекты
- "Часто проект требует моего присутствия онлайн более 12 часов в сутки ежедневно. Этот режим удручает";
- "Хотелось бы больше критики слышать, а с этим очень тяжело, потому что никто не любит говорить неприятные вещи";
- "Текучесть кадров. За год почти 75% инженеров проекта уволились";
- "Проект – скучный. Запихнули меня туда силой несмотря на мое нежелание";
- "Обещания топменеджмента клиентам по срокам без участия самой команды. Как следствие, вечные овертаймы и ж**а в огне".
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