Лишь 7% руководящих должностей в сфере финтехнологий занимают женщины, по данным CNBC. Но Виджая надеется, что это изменится – она ​​готова делиться своим примером, который был непрост.

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Я действительно хочу поощрить больше женщин заниматься технологиями,

– сказала предпринимательница.

Как Виджая основала компанию Xendit

Виджая является соучредителем и главным операционн ым директором индонезийской финтех-платформы Xendit, которая обрабатывает цифровые платежи для предприятий в Юго-Восточной Азии. Несмотря на то, что компания была основана не так давно – в 2015 году – она ​​уже обрабатывает более 65 миллионов транзакций на сумму 6,5 миллиарда долларов ежегодно. В сентябре компания получила статус "единорога", увеличив свою капитализацию более чем 1 миллиард долларов.

Тот факт, что такая женщина как я, выросшая в маленьком городке Индонезии, стала соучредителем миллиардной компании, до сих пор меня удивляет,

– сказала женщина.

Детство

Виджая называет себя странным ребенком, ведь еще в детстве предпочитала игрушечных солдатиков вместо кукол. Но уже тогда она была амбициозной.

Успешная предпринимательница вспоминает, что ее вдохновила бабушка, которая воспитывала ее и двоюродных сестер Виджаи. Ведь бабушка руководила небольшим продовольственным бизнесом.

Первая работа

Когда Виджаи было 20 лет, она начала искать работу. У новом фонде частного капитала в Джакарте именно искали аналитика. Несмотря на то, что девушка не имела соответствующего опыта в сфере финансов, ее взяли из-за ее критического мышления и решимости, которые она проявила на собеседовании.

Девушка упорно работала и изучала отрасль во внерабочее время. Будучи одной из немногих женщин в команде, Виджая пыталась быть услышанной. Она не имела диплома Гарварда или Массачусетского технологического института, как многие ее коллеги. По ее словам, генеральный директор одной из компаний фонда просто игнорировал ее, когда она говорила.

Для меня это был огромный вызов... как мне идти в ногу с этими людьми? Я не имела диплома Лиги Плюща. Я тоже выглядела очень молодо. Трудно быть воспринятой серьезно, когда ты молодая женщина,

– поделилась Виджая.

Новый проект

Девушка наблюдала стремительное развитие технологий в Юго-Восточной Азии, работая тесно с компаниями е сфере частного капитала. В то же время она видела еще не занятую нишу.

У вас есть электронная коммерция. Она ничто без переводов,

– сказала Виджая.

Именно тогда ее познакомили с группой студентов Калифорнийского университета Беркли, которые работали над подобным проектом. Девушка присоединилась к команде. И они немедленно начали работать над новой платежной платформой, которая впоследствии стала Xendit .

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Женщины в бизнесе

По словам Виджаи, среди сотрудников Xendit около 40% – женщины. Помощь женщинам в карьере – ее личная ответственность.

Мне была предоставлена прекрасная возможность изменить ситуацию к работе, чтобы больше женщин могли подняться вверх и стать следующим поколением лидеров,

– сказала Виджая.

Среди программ Xendit:

программа наставничества "Женщины в технике" для молодых женщин и девушек,

программа возвращения к работе для молодых мам;

доставка еды для родителей, которые во время пандемии работают из дома.