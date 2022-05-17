Об этом сообщил директор по корпоративным связям и устойчивому развитию компании Андрей Бублик.

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По его словам, до конца мая планируют возобновить мощности на 100%. Налажено производство напитков Coca-Cola, Fanta и Sprite, но объемы их производства не сообщают.

Последствия обстрелов для завода

В марте из-за российских обстрелов на предприятии была разрушена электростанция и частично офисное здание. Другие помещения и склады получили некритические повреждения.

Отмечается, что производственные линии завода не пострадали. Однако полноценно производство восстановить невозможно, ведь есть проблемы с поставкой сырья и других компонентов.

Кроме того, компания не называет точные цифры убытков, ведь утверждают, что пока нет таких данных. "Даже если линии не пострадали, то электростанция была уничтожена и восстановление довоенного формата потребует многомиллионных инвестиций", – сообщил Андрей Бублик.

Сейчас компания еще полностью не отказывается от импорта Coca-Cola в Украину из Чехии и Польши, чтобы избежать дефицита. Однако уже экспортирует произведенные напитки в Молдову.

Какие еще компании возобновили работу: последние новости

Крупнейший онлайн-ритейлер Украины Rozetka возобновляет работу магазинов и точек выдачи на деоккупированных территориях Киевской области. Ранее магазин компании был открыт в Ирпене, а 6 мая заработала точка в Буче. Ритейлер отмечает, что вскоре на витринах появятся товары первой необходимости – еда, медикаменты, детские товары, товары для животных, косметические и гигиенические средства.

Немецкая компания Henkel решила возобновить производство на двух заводах в Украине. Речь идет о мощностях во Львовской и Киевской областях. В целом компания управляет четырьмя заводами на территории нашего государства, занимающимися производством строительных смесей, в том числе под брендом Ceresit. В начале войны компания прекращала свою деятельность.

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