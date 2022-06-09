В России начали закрывать магазины Huawei: им нечего продавать

И пока в России утверждают, что санкции никак не повлияли на страну, реальность несколько иная. К примеру, в стране-агрессоре начали закрываться магазины Huawei. Там просто нечего продавать.

Всего в стране работало 19 фирменных магазинов Huawei. Из них четыре уже закрылись, сообщают РосСМИ. Речь идет о торговых точках в Москве, Новокузнецке, Уфе, а также Ростове-на-Дону.

Читайте также Недостаточно самолетов: российская авиакомпания не будет запускать свой лоукостер

Спрос упал, а товаров на складах просто нет

На прекращение деятельности магазинов повлияли сразу ряд факторов. Главный – санкции, наложенные против России. Они стали причиной того же дефицита на складах Huawei. Кроме того, упала и покупательная способность самих россиян. На смартфоны они не смотрят, потому что их на хлеб не намажешь.

Известно, что это только начало. Фирменные магазины Huawei со временем продолжат закрываться по всей территории России.

Другому росСМИ источник, приближенный к Huawei, отметил, что китайский бренд в стране-агрессоре не имел собственных магазинов. Мол, под вывеской компании работали партнеры из России. В то же время, он подтвердил, что отсутствие товаров стало толчком к закрытию магазинов. Их ведь просто не рентабельно удерживать, если нечем торговать.

Гаджетов из Китая в России стало гораздо меньше

Еще в начале недели The Wall Street Journal рассказала о том, что на рынке России стало меньше китайской техники. Это произошло благодаря влиянию санкций, наложенных на страну-агрессор с начала войны. Интересно, что сами компании публично не отмечают сокращения поставок своей техники. Они просто тихо перестают ее завозить.

Если говорить в цифрах, то в самом марте завезли китайских ноутбуков на 60% меньше, чем в феврале. Что касается смартфонов, то их количество сократилось на 40%.

Это интересно Бывший завод Renault в Москве после смены владельца переименовали в "Москвич"

Седьмой пакет санкций не за горами

На днях был принят шестой пакет санкций против России. А это значит, что очень скоро парламентарии приступят к работе над новым.

В Польше уже сделали акцент на том, что он должен обязательно содержать. Как отметил министр иностранных дел Збигнев Рау, он должен предусматривать полное прекращение поставок российского газа, а также нефтехимической продукции. Также глава МИД предложил исключить из платежной системы SWIFT все российские и белорусские банки.

Тем временем Россия спешит компенсировать ущерб, связанный с эмбарго на нефть: смотрите видео