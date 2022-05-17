В Финляндии выпустили пиво в честь вступления в НАТО: спрос превзошел ожидания

Финская крафтовая пивоварня Olaf Brewing оперативно отреагировала на актуальные события в ее стране. Она начала выпускать пиво в честь вступления Финляндии в НАТО.

Новый продукт компании получил название OTAN, что с точки зрения маркетинга закладывает сразу несколько смыслов. Спрос и ажиотаж вокруг нового пива превзошел все ожидания предпринимателей.

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Финское пиво в честь вступления страны в НАТО

Процесс вступления Финляндии в НАТО молниеносно получил отпечаток на рекламе товаров местного производства. Так, крафтовая пивоварня Olaf Brewing, которая расположена в городе Савонлинна, выпустила на рынок пиво, название и бренд которого перекликаются с атрибутикой Североатлантического альянса.

Новый бренд алкогольного напитка получил название OTAN olutta. Здесь заложено сразу несколько смыслов:

с финского языка слова переводятся, как "возьму пива";

название является анаграммой Альянса латинскими буквами (NATO);

на французском языке аббревиатура НАТО звучит именно OTAN.

Пиво в честь вступления Финляндии в НАТО / Фото Olaf Brewing Oy

Генеральный директор крафтовой пивоварни рассказал, что пиво в честь вступления страны в Альянс поступило в продажу 16 мая.

Раньше мы не высказывались на политические темы. Впрочем сейчас большинство жителей Финляндии поддерживают присоединение страны к НАТО, поэтому мы решились на такой шаг,

– рассказывает владелец пивоварни Петтери Вянттинен.

По словам предпринимателя, такая идея зрела уже давно, однако окончательно сформировалась после того, как высшее руководство Финляндии приняло решение о подаче заявки на вступление в Альянс.

Генеральный директор пивоварни отметил, что на выпуск тематического пива повлияло не только общественное мнение, но и расположение предприятия. Дело в том, что город Савонлинна пострадал от бомбардировок во время Второй мировой войны.

Мы надеемся, что после вступления в НАТО такого никогда больше не случится ни в нашем городе, ни по всей Финляндии,

– добавил предприниматель.

Спрос на "натовское" пиво превзошел ожидания

По словам Вянттинена, новый продукт сразу же вызвал большой ажиотаж. "Натовское" пиво массово начали закупать продовольственные магазины, бары и рестораны.

К слову, пивоварня намерена отправить партию новой продукции также в "Пивной клуб" финского парламента. Кроме того, в планах предприятия – поставлять пиво Штабу оборонных сил Финляндии и, возможно, канцелярии президента.

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