Об этом 24 каналу рассказал и. о. директора Офиса по развитию предпринимательства и экспорта Андрей Ремизов.

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Подробности о грантах для бизнеса

По словам Ремизова, эти гранты были запущены в рамках международной программы, она финансируется совместно Евросоюзом и правительством Германии. Ее запустили в сотрудничестве с Минцифрой, Минэкономики и фондом Восточная Европа.

Это будут не государственные средства, а международная помощь. Цель этого – оказать помощь предприятиям, которые продолжают работать в регионах, где ведутся активные боевые действия или официально зарегистрированы в этих регионах, но переехали в западные области, чтобы возобновить производство,
– объяснил эксперт.

Кто может принять участие в этой программе

Он отметил, что получить грант для помощи могут ФЛП любой группы, юридические лица, которые зарегистрированы официально в таких областях:

  • Черниговская,
  • Сумской,
  • Харьковской,
  • Херсонской,
  • Николаевской
  • Запорожский,
  • Киевской,
  • Луганской,
  • Донецкой.

Пока такой перечень областей был определен международными донорами, но будет расширяться на другие регионы и сферы. Условия два – регистрация в этих регионах и фактическое продолжение работы предприятия там или оно переехало в другие области и возобновило работу там,
– сказал Ремизов.

Каких именно предприятий это касается

Он добавил, что на такие гранты могут подаваться предприниматели, имеющие основной вид экономической деятельности. В частности представлено около 30 видов кведов и сфер, которые могут претендовать на поддержку. Например:

  • производство мяса и мясных продуктов,
  • консервирование овощей,
  • производство масла и жиров,
  • производство хлеба,
  • производство одежды, обуви,
  • деятельность ресторанов и мобильного питания,
  • поставка готовых блюд,
  • производство кино- и видеофильмов,
  • деятельность в сфере образования,
  • медицинская и стоматологическая практика.

"Но есть один важный момент – в общем, решение о предоставлении помощи принимает не государство, а независимая экспертная комиссия. Если предприниматель работает и поставляет критически важные товары для населения или ВСУ, то наибольший приоритет предоставляют именно таким компаниям", – ответил эксперт.

Он подчеркнул, что объем предоставления помощи – это эквивалент 4 тысяч евро, это 125 тысяч гривен. В рамках проекта такую поддержку могут получить не более 300 предприятий.

Какие критерии? По словам эксперта, есть следующие предохранители:

  • Предприятие должно быть зарегистрировано не позднее 31 декабря 2021 года. Новые компании не смогут поучаствовать.
  • Также не могут принимать участие те предприятия, которые находятся сейчас на временно оккупированных территориях Украины. Или если компания ведет деятельность в России.
  • Если предприятие признано банкротом или против него возбуждено дело СНБО, или есть решение суда о совершении коррупции.

Также при подаче заявки есть ряд вопросов. Например, получало ли это предприятие какую-либо помощь, это тоже влияет на принятие решения. Могут спрашивать, какие убытки из-за войны понесла компания и т.д.

На что можно потратить эти средства? По словам Ремизова, эти деньги можно потратить на сохранение и создание новых рабочих мест, например выплату зарплаты, закупку и замену оборудования, если кафиры что-то повредили, закупку сырья и материалов, аренду за помещение, лизинг оборудования и другие расходы.

Андрей Ремизов рассказал о грантах для помощи бизнесу:


К слову, в Киевской области российская ракета разрушила состав компании GoodWine. Здание было расположено в селе Стоянка, Бучанского района. На складе хранили разные виды алкоголя (вино, крепкие напитки, пиво), продукты, вода.

В компании GoodWine заявили, что склад разрушен на 100%. Они добавили, что там хранили 1,6 миллиона бутылок вина, из них 15 тысяч – коллекционные. В целом компания оценивает ущерб в 15 миллионов евро.