Об этом 24 каналу рассказал и. о. директора Офиса по развитию предпринимательства и экспорта Андрей Ремизов.
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Подробности о грантах для бизнеса
По словам Ремизова, эти гранты были запущены в рамках международной программы, она финансируется совместно Евросоюзом и правительством Германии. Ее запустили в сотрудничестве с Минцифрой, Минэкономики и фондом Восточная Европа.
Это будут не государственные средства, а международная помощь. Цель этого – оказать помощь предприятиям, которые продолжают работать в регионах, где ведутся активные боевые действия или официально зарегистрированы в этих регионах, но переехали в западные области, чтобы возобновить производство,
– объяснил эксперт.
Кто может принять участие в этой программе
Он отметил, что получить грант для помощи могут ФЛП любой группы, юридические лица, которые зарегистрированы официально в таких областях:
- Черниговская,
- Сумской,
- Харьковской,
- Херсонской,
- Николаевской
- Запорожский,
- Киевской,
- Луганской,
- Донецкой.
Пока такой перечень областей был определен международными донорами, но будет расширяться на другие регионы и сферы. Условия два – регистрация в этих регионах и фактическое продолжение работы предприятия там или оно переехало в другие области и возобновило работу там,
– сказал Ремизов.
Каких именно предприятий это касается
Он добавил, что на такие гранты могут подаваться предприниматели, имеющие основной вид экономической деятельности. В частности представлено около 30 видов кведов и сфер, которые могут претендовать на поддержку. Например:
- производство мяса и мясных продуктов,
- консервирование овощей,
- производство масла и жиров,
- производство хлеба,
- производство одежды, обуви,
- деятельность ресторанов и мобильного питания,
- поставка готовых блюд,
- производство кино- и видеофильмов,
- деятельность в сфере образования,
- медицинская и стоматологическая практика.
"Но есть один важный момент – в общем, решение о предоставлении помощи принимает не государство, а независимая экспертная комиссия. Если предприниматель работает и поставляет критически важные товары для населения или ВСУ, то наибольший приоритет предоставляют именно таким компаниям", – ответил эксперт.
Он подчеркнул, что объем предоставления помощи – это эквивалент 4 тысяч евро, это 125 тысяч гривен. В рамках проекта такую поддержку могут получить не более 300 предприятий.
Какие критерии? По словам эксперта, есть следующие предохранители:
- Предприятие должно быть зарегистрировано не позднее 31 декабря 2021 года. Новые компании не смогут поучаствовать.
- Также не могут принимать участие те предприятия, которые находятся сейчас на временно оккупированных территориях Украины. Или если компания ведет деятельность в России.
- Если предприятие признано банкротом или против него возбуждено дело СНБО, или есть решение суда о совершении коррупции.
Также при подаче заявки есть ряд вопросов. Например, получало ли это предприятие какую-либо помощь, это тоже влияет на принятие решения. Могут спрашивать, какие убытки из-за войны понесла компания и т.д.
На что можно потратить эти средства? По словам Ремизова, эти деньги можно потратить на сохранение и создание новых рабочих мест, например выплату зарплаты, закупку и замену оборудования, если кафиры что-то повредили, закупку сырья и материалов, аренду за помещение, лизинг оборудования и другие расходы.
Андрей Ремизов рассказал о грантах для помощи бизнесу:
К слову, в Киевской области российская ракета разрушила состав компании GoodWine. Здание было расположено в селе Стоянка, Бучанского района. На складе хранили разные виды алкоголя (вино, крепкие напитки, пиво), продукты, вода.
В компании GoodWine заявили, что склад разрушен на 100%. Они добавили, что там хранили 1,6 миллиона бутылок вина, из них 15 тысяч – коллекционные. В целом компания оценивает ущерб в 15 миллионов евро.