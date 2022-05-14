Об этом 24 каналу рассказал и. о. директора Офиса по развитию предпринимательства и экспорта Андрей Ремизов.

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Подробности о грантах для бизнеса

По словам Ремизова, эти гранты были запущены в рамках международной программы, она финансируется совместно Евросоюзом и правительством Германии. Ее запустили в сотрудничестве с Минцифрой, Минэкономики и фондом Восточная Европа.

Это будут не государственные средства, а международная помощь. Цель этого – оказать помощь предприятиям, которые продолжают работать в регионах, где ведутся активные боевые действия или официально зарегистрированы в этих регионах, но переехали в западные области, чтобы возобновить производство,

– объяснил эксперт.

Кто может принять участие в этой программе

Он отметил, что получить грант для помощи могут ФЛП любой группы, юридические лица, которые зарегистрированы официально в таких областях:

Черниговская,

Сумской,

Харьковской,

Херсонской,

Николаевской

Запорожский,

Киевской,

Луганской,

Донецкой.

Пока такой перечень областей был определен международными донорами, но будет расширяться на другие регионы и сферы. Условия два – регистрация в этих регионах и фактическое продолжение работы предприятия там или оно переехало в другие области и возобновило работу там,

– сказал Ремизов.

Каких именно предприятий это касается

Он добавил, что на такие гранты могут подаваться предприниматели, имеющие основной вид экономической деятельности. В частности представлено около 30 видов кведов и сфер, которые могут претендовать на поддержку. Например:

производство мяса и мясных продуктов,

консервирование овощей,

производство масла и жиров,

производство хлеба,

производство одежды, обуви,

деятельность ресторанов и мобильного питания,

поставка готовых блюд,

производство кино- и видеофильмов,

деятельность в сфере образования,

медицинская и стоматологическая практика.

"Но есть один важный момент – в общем, решение о предоставлении помощи принимает не государство, а независимая экспертная комиссия. Если предприниматель работает и поставляет критически важные товары для населения или ВСУ, то наибольший приоритет предоставляют именно таким компаниям", – ответил эксперт.

Он подчеркнул, что объем предоставления помощи – это эквивалент 4 тысяч евро, это 125 тысяч гривен. В рамках проекта такую поддержку могут получить не более 300 предприятий.

Какие критерии? По словам эксперта, есть следующие предохранители:

Предприятие должно быть зарегистрировано не позднее 31 декабря 2021 года. Новые компании не смогут поучаствовать.

Также не могут принимать участие те предприятия, которые находятся сейчас на временно оккупированных территориях Украины. Или если компания ведет деятельность в России.

Если предприятие признано банкротом или против него возбуждено дело СНБО, или есть решение суда о совершении коррупции.

Также при подаче заявки есть ряд вопросов. Например, получало ли это предприятие какую-либо помощь, это тоже влияет на принятие решения. Могут спрашивать, какие убытки из-за войны понесла компания и т.д.

На что можно потратить эти средства? По словам Ремизова, эти деньги можно потратить на сохранение и создание новых рабочих мест, например выплату зарплаты, закупку и замену оборудования, если кафиры что-то повредили, закупку сырья и материалов, аренду за помещение, лизинг оборудования и другие расходы.

Андрей Ремизов рассказал о грантах для помощи бизнесу:



К слову, в Киевской области российская ракета разрушила состав компании GoodWine. Здание было расположено в селе Стоянка, Бучанского района. На складе хранили разные виды алкоголя (вино, крепкие напитки, пиво), продукты, вода.

В компании GoodWine заявили, что склад разрушен на 100%. Они добавили, что там хранили 1,6 миллиона бутылок вина, из них 15 тысяч – коллекционные. В целом компания оценивает ущерб в 15 миллионов евро.