Уже не только Facebook: приложение TikTok установило новый рекорд

Приложение TikTok было загружено более трех миллиардов раз по всему миру. Этот впечатляющий показатель до сих пор покорили только Facebook и подконтрольные компании приложения.

Согласно последним данным Sensor Tower, TikTok стал пятым неигровым приложением, которое преодолело отметку в три миллиарда установок.

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Этот впечатляющий показатель показал, что приложение Facebook, которое дает людям прямой доступ к крупнейшей социальной сети уже не является уникальным для пользователей, поскольку приложение TikTok дает им интересную и веселую альтернативу.

К этому времени единственными приложениями, которые собрали более трех миллиардов загрузок с января 2014 года, были Facebook и его WhatsApp, Messenger и Instagram.

Ежемесячная аудитория Facebook почти в четыре раза больше

Несмотря на то, что приложение TikTok вошел в "клуб: 3 миллиарда загрузок" его 732 миллиона ежемесячных активных пользователей по всему миру, пока не могут соревноваться с 2,85 миллиардами активных ежемесячных пользователей приложения Facebook.

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За последние годы развития TikTok показала, что это особая социальная медиаплатформа с одним уникальным преимуществом, о котором зачастую молчат. Речь идет о том, что TikTok обеспечивает значительно более глубокий и достоверный взгляд на жизнь влиятельных лиц, чем другие социальные медиаплатформы, и предлагает большую интерактивность пользователям.

Люди стали чаще пользоваться этим приложением во время пандемии, поскольку многие искали развлечений, сидя дома.

Компании Марка Цукерберга становится все сложнее отвечать на вызовы со стороны китайского конкурента / Фото Getty Images

Успех развлекательных функций TikTok даже побудил конкурентов выпустить свои собственные функции, похожие на TikTok. Instagram запустил Reels в августе 2020 года, введя формат коротких видео для пользователей, которые теперь появляются в ленте.

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