По оценкам Forbes двенадцать миллиардеров, которые заработали собственные состояния в мире криптовалют, потеряли 15,5 миллиарда долларов . А совокупная стоимость их состояний снизилась с 62,3 миллиарда до 46,8 миллиарда долларов по состоянию на 15:00 19 мая 2021.

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Биткойн находился на стадии резких колебаний: около 9:00 утра по восточному времени в среду 19 мая стоимость криптовалюты упала до 30 846 долларов, а затем поднялась до 38 083 доллара в 15:00. Еще год назад биткойн торговался по цене около 9700 долларов за монету.

Основатель Ethereum уже не миллиардер

Криптовалютные "горки" лишили Виталика Бутерина статуса долларового миллиардера всего через несколько недель после того, как он переступил этот порог. Виталик Бутерин, один из создателей блокчейн-платформы Ethereum, стал миллиардером 3 мая, когда стоимость этой криптовалюты достигла почти 3300 долларов за монету.

Виталик Бутерин / Фото Hightech

Его состояние составляло 1,4 миллиарда долларов, когда 12 мая стоимость Ethereum превысила 4300 долларов. Однако после недавнего обвала, по оценкам Forbes, его текущие состояние составляет около 850 миллионов долларов .

Легко пришло, легко ушло: наибольшие потери

Наибольшие убытки (в долларовом эквиваленте) понес Сэм Банкман-Фрид . 29-летний основатель фирмы по торговле криптовалютой Alameda Research и бывший трейдер с Уолл-стрит, Банкман-Фрид владел состоянием в 16,7 миллиарда долларов на пике стоимости биткойна 10 мая. Однако по состоянию на вторую половину дня 19 мая его состояние снизились до 11,5 миллиарда долларов .

Сэм Банкман-Фрид / Фото Block-builders

Состояние одного из самых молодых миллиардеров в списке Forbes резко выросли после того, как он запустил криптовалютную биржу FTX деривативов в 2019 году. Большую часть его состояния составляют акции и маркеры FTX, стоимость которых упала на 37% с 10 мая.

Братья Винклвоссы также потеряли часть своего состояния. Тайлер и Кэмерон Уинклвосс, знаменитые братья-близнецы, которые враждовали с Марком Цукербергом через создание Facebook, за последние девять дней увидели как их состояние уменьшилось на 900 миллионов долларов США у каждого. Потери составляют 24% и состояние их оценивается в 2,9 миллиарда долларов США. Близнецы использовали часть суммы из 65 миллионов долларов, полученной ими в результате спора с Facebook, для инвестиций в биткойны еще в 2012 году, а в 2014 году запустили криптовалютную биржу Gemini. В настоящее время компания обрабатывает операции на сумму около 200 миллионов долларов в день.

Кто потерял больше в процентном значении

Наибольшим процентные потери почувствовал Майкл Сейлор, бывший миллиардер, который переквалифицировался в инвестора в биткойны. Сейлор в октябре 2020 объявил, что купил 17732 биткойна за 175 миллионов долларов.

Майкл Сейлор / Фото Blockworks

В течение 2020 году через собственную компанию MicroStrategy, занимающейся разработкой программного обеспечения для бизнес-аналитики, инвестировал в биткойны приобретя 70 784 биткойнов на сумму 1,1 миллиарда долларов. На пике стоимости биткойнв его состояние составляло 3,3 миллиарда долларов. Однако за последние девять дней чистая стоимость его состояния снизилась на 45% до 1,8 миллиарда.

Обедневшие миллиардеры, все равно в "плюсах"

Однако не все так плохо для криптомиллиардеров этого мира. Они, несмотря на недавний обвал, все равно богаче, чем были несколько месяцев до этого. Состояние 12 магнатов мира криптовалюты оцениваются в 46,8 миллиарда долларов США. А это на 25% больше, чем 37,3 миллиарда долларов США по состоянию на 5 марта , когда Forbes подводил предварительные цифры состояний в списке миллиардеров мира 2021 года. Причина в резком увеличении стоимости криптовалют весной этого года.

Взять хотя бы XRP компании Ripple: даже потеряв более четверти своей стоимости в среду, цена ее монет все еще более чем в два раза выше, чем в начале марта. Кроме того, долгожданное IPO компании Coinbase, которое произошло в середине апреля, увеличило состояние соучредителей Брайана Армстронга и Фреда Эрсама, несмотря на недавнее снижение стоимости акций.

Девять дней мая : черная "декада" криптовалют

Так кто и сколько потерял за период с 10 по 19 мая? Состояние и его уменьшение у криптовалютных магнатов мира по состоянию на 19 мая 2021.

Сэм Банкман-Фрид

Основной актив: FTX tokens

Чистая стоимость по состоянию на 10 мая: 16.7 миллиарда долларов

Чистая стоимость по состоянию на 19 мая: 11.5 миллиарда долларов

Изменения: -31%

Брайан Армстронг

Основной актив: Coinbase stock

Чистая стоимость по состоянию на 10 мая: 9.8 миллиарда долларов

Чистая стоимость по состоянию на 19 мая: 8.3 миллиарда долларов

Изменения: -15%

Крис Ларсен

Основной актив: XRP

Чистая стоимость по состоянию на 10 мая: 6.9 миллиарда долларов

Чистая стоимость по состоянию на 19 мая: 5.6 миллиарда долларов

Изменения: -19%

Джеб МакКелеб

Основной актив: XRP

Чистая стоимость по состоянию на 10 мая: 6 миллардов долларов

Чистая стоимость по состоянию на 19 мая: 4.4 миллиарда долларов

Изменения: -27%

Братья Винклвоссы

Основной актив: Gemini, биткойн

Чистая стоимость по состоянию на 10 мая: 3.8 миллиарда долларов

Чистая стоимость по состоянию на 19 мая: 2.9 миллиарда долларов

Изменения: -24%

Фред Эрсам

Основной актив: Coinbase stock

Чистая стоимость по состоянию на 10 мая: 3.4 миллиарда долларов

Чистая стоимость по состоянию на 19 мая: 2.9 миллиарда долларов

Изменения: -27%

Майкл Сейлор

Основной актив: MicroStrategy stock, биткойны

Чистая стоимость по состоянию на 10 мая: 3.3 миллиарда долларов

Чистая стоимость по состоянию на 19 мая: 1.8 миллиарда долларов

Изменения: -45%

Мэтью Рошак

Основной актив: биткойны

Чистая стоимость по состоянию на 10 мая: 2.8 миллиарда долларов

Чистая стоимость по состоянию на 19 мая: 1.7 миллиарда долларов

Изменения: 39%

Барри Силберт

Основной актив: Digital Currency Group

Чистая стоимость по состоянию на 10 мая: 2.1 миллиарда долларов

Чистая стоимость по состоянию на 19 мая: 1.8 миллиарда долларов

Изменения: 14%

Чанпен Чжао

Основной актив: Binance

Чистая стоимость по состоянию на 10 мая: 1.9 миллиарда долларов

Чистая стоимость по состоянию на 19 мая: 1.9 миллиарда долларов

Изменения: 0%

Тим Дрейпер

Основной актив: биткойны

Чистая стоимость по состоянию на 10 мая: 1.8 миллиарда долларов

Чистая стоимость по состоянию на 19 мая: 1.1 миллиарда долларов

Изменения: 39%

Виталик Бутерин