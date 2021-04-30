Крупнейшие производители смартфонов

  • Компания Samsung продала 76,5 миллиона смартфонов, заняв 22% рынка. 

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  • Apple заняла второе место, поставив 52,4 миллиона смартфонов – 15% рынка. iPhone 12 Mini продается меньше, чем ожидали, но другие модели iPhone 12 обеспечили высокие доходы. Также сохраняется спрос на iPhone 11.
  • Китайский Xiaomi получил лучшие показатели за весь квартал, продав 49 миллионов единиц – 14% рынка.
  • Закрывают пятерку лидеров китайские Oppo и Vivo, которые продали 37,6 миллиона и 36 миллионов смартфонов соответственно. 

Уже не лидер

Компания Huawei, которую США обложила санкциями, скатилась до 7 места. Ей удалось продать 18,6 миллиона устройств.

Угрозы на рынке смартфонов

Компании, выпускающие смартфоны, столкнулись с дефицитом чипов. Это ограничивает их в производстве. Некоторые бренды были вынуждены приоритизировать свои рынки. К примеру, некоторые предпочли Европу вместо Индии, которой сейчас стремительно распространяется коронавирус. 

Аналитики Canalys ожидают, что дефицит чипов только укрепит позиции глобальных компаний по сравнению с меньшими брендами. Ведь крупные компании будут в более выигрышной позиции на переговорах с производителями чипов.