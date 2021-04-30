Крупнейшие производители смартфонов

Компания Samsung продала 76,5 миллиона смартфонов, заняв 22% рынка.

Актуально Amazon поразила успехом в 7 миллиардов: все благодаря рекламному бизнесу

Apple заняла второе место, поставив 52,4 миллиона смартфонов – 15% рынка. iPhone 12 Mini продается меньше, чем ожидали, но другие модели iPhone 12 обеспечили высокие доходы. Также сохраняется спрос на iPhone 11.

Китайский Xiaomi получил лучшие показатели за весь квартал, продав 49 миллионов единиц – 14% рынка.

Закрывают пятерку лидеров китайские Oppo и Vivo , которые продали 37,6 миллиона и 36 миллионов смартфонов соответственно.

Уже не лидер

Компания Huawei , которую США обложила санкциями, скатилась до 7 места. Ей удалось продать 18,6 миллиона устройств.

Угрозы на рынке смартфонов

Компании, выпускающие смартфоны, столкнулись с дефицитом чипов. Это ограничивает их в производстве. Некоторые бренды были вынуждены приоритизировать свои рынки. К примеру, некоторые предпочли Европу вместо Индии, которой сейчас стремительно распространяется коронавирус.

Аналитики Canalys ожидают, что дефицит чипов только укрепит позиции глобальных компаний по сравнению с меньшими брендами. Ведь крупные компании будут в более выигрышной позиции на переговорах с производителями чипов.