Крупнейшие производители смартфонов
- Компания Samsung продала 76,5 миллиона смартфонов, заняв 22% рынка.
Актуально Amazon поразила успехом в 7 миллиардов: все благодаря рекламному бизнесу
- Apple заняла второе место, поставив 52,4 миллиона смартфонов – 15% рынка. iPhone 12 Mini продается меньше, чем ожидали, но другие модели iPhone 12 обеспечили высокие доходы. Также сохраняется спрос на iPhone 11.
- Китайский Xiaomi получил лучшие показатели за весь квартал, продав 49 миллионов единиц – 14% рынка.
- Закрывают пятерку лидеров китайские Oppo и Vivo, которые продали 37,6 миллиона и 36 миллионов смартфонов соответственно.
Уже не лидер
Компания Huawei, которую США обложила санкциями, скатилась до 7 места. Ей удалось продать 18,6 миллиона устройств.
Угрозы на рынке смартфонов
Компании, выпускающие смартфоны, столкнулись с дефицитом чипов. Это ограничивает их в производстве. Некоторые бренды были вынуждены приоритизировать свои рынки. К примеру, некоторые предпочли Европу вместо Индии, которой сейчас стремительно распространяется коронавирус.
Аналитики Canalys ожидают, что дефицит чипов только укрепит позиции глобальных компаний по сравнению с меньшими брендами. Ведь крупные компании будут в более выигрышной позиции на переговорах с производителями чипов.