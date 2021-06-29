Уже 5 финтех-гигантов в мире триллионныхкапиталов: кто недавно присоединился

Несмотря на пандемию коронавируса, которая продолжается уже второй год, состояние финансово-технологических гигантов постоянно растет. В понедельник 28 июня 2021 в "клуб триллионников" по капитализации добавилась американская компания Facebook.

Скачок стоимости акций Facebook, был обусловлен не только финансовыми успехами компании, а прежде всего тем, что американский суд отклонил 2 антимонопольных иска, поданные против компании.

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Что известно об антимонопольных исках против Facebook Федеральная торговая комиссия США в декабре прошлого года при поддержке 48 из 50 американских штатов подала антимонопольный иск против Facebook. По мнению американских регуляторов бизнеса, Facebook в течение многих лет занималась систематическим подавлением конкурентов в сфере социальных сетей. По мнению истцов, Facebook для устранения препятствий в бизнесе приобрела значительно более слабых Instagram в 2012 году и WhatsApp в 2014-м, чем нарушила антимонопольное законодательство и принципы конкуренции в бизнесе.

Facebook самая молодая в списке "триллионников"

Facebook, основанная Марком Цукербергом в 2004 году стала самой молодой из числа пяти американских компаний, которые пересекли границу капитализации в 1 миллиард долларов США. Для этого Facebook понадобилось всего 17 лет.

Марку Цукербергу удалось отбиться от антимонопольных обвинений / Фото Getty Images

Пандемия COVID-19 способствовала росту капитала Facebook более чем вдвое

Стоимость акций Facebook выросла более чем на 592 миллиарда долларов с тех пор, как в марте 2020 акции компании достигли минимума рыночной стоимости – около 416 миллиардов долларов. Росту стоимости акций способствовало то, что люди все больше полагаются на эту платформу для поддержки связи с друзьями, семьей и предприятиями во время пандемии COVID-19.

Клуб компаний с капитализацией более 1 триллион

По состоянию на конец июня 2021 года список гигантов мирового бизнеса, что пересекли отметку в 1 триллион долларов стоимости выглядит следующим образом: