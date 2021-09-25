Уверен, что это ненадолго, – Илон Маск сравнил дефицит микросхем с нехваткой туалетной бумаги

Основатель Tesla Илон Маск убежден, что глобальный дефицит микрочипов, несмотря на неутешительные прогнозы экспертов, вскоре перестанет быть проблемой. Об этом миллиардер заявил на технологической конференции в Италии.

Пандемия COVID-19 вызвала резкий рост спроса на детали электроники, с которым мировые поставщики не смогли справиться, в частности в области полупроводников. Дефицит микросхем, в свою очередь, негативно сказался на автомобильной промышленности – пришлось массово сокращать объемы производства, а некоторые автогиганты даже закрыли несколько своих заводов.

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Илон Маск не согласен с аналитиками

Генеральный директор одной из крупнейших компаний по производству полупроводников Intel Пат Гелсингер заявил, что понадобится около 3 лет, чтобы отрасль смогла полностью удовлетворить растущий спрос на рынке.

Илон Маск подтвердил, что дефицит микрочипов негативно повлиял на объемы производства Tesla, однако убежден, что с проблемой удастся справиться уже в следующем году.

Наш самый большой вызов – это цепочка поставок. Никогда не видел ничего подобного. Страх дефицита заставляет каждую компанию делать излишние заказы, что еще больше обостряет проблему. Это похоже на начало пандемии, когда в магазинах люди массово скупали туалетную бумагу, только немного масштабнее. Однако очевидно, что дефицит микрочипов не станет долгосрочной проблемой,

– заявил Маск.

Миллиардер подчеркнул, что имеет оптимистичные прогнозы учитывая строительство новых мощных заводов по изготовлению микросхем в Европе и США, а также из-за наличия ряда альтернатив.

Добавим, что согласно некоторым отчетам компании, Tesla даже рассматривает возможность приобретения собственной фабрики по изготовлению микрочипов. Это частично также помогло бы ускорить решение глобальной проблемы.