Как устроиться на желаемую должность без опыта работы: 6 простых советов

Работа позволяет развить профессиональные навыки, однако часто работодатели требуют от претендентов на вакансию уже иметь опыт. Это замкнутый круг, который на практике не так-то легко разорвать.

Издание Fast Company собрало 6 эффективных советов, которые помогут устроиться на желаемую должность новичкам. Как получить работу, не имея опыта – читайте далее.

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Сформируйте реалистичные цели

Разделите свои долгосрочные цели на несколько частей. Будьте амбициозными, но не наивными: каждый новый шаг должен приближать вас к конкретной точке в карьере. Стремиться стать СЕО компании – отличная идея, однако на начальном этапе следует выбрать более реалистичную должность.

Будьте готовы "обнулиться"

Если вы решили изменить профессию или сферу деятельности, то необходимо начинать с более низкой позиции, чем та, на которой вы находитесь сейчас. Будьте готовы, что в начале это негативно повлияет на уровень вашего заработка.

Если даже временная потеря стабильного дохода для вас неприемлема, всегда можно попытаться устроиться на интересующую вас вакансию с неполной занятостью или же пойти на стажировку. Это позволит получить необходимый опыт для более перспективной должности в будущем.

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Динамично развивайте навыки

Иногда умения претендентов превосходят ожидания работодателей, и они уже не обращают внимания на опыт. Динамично развивайте собственные навыки – интересуйтесь онлайн-курсами или посещайте тренинги.

Не лишним будет попробовать себя во фрилансе, а именно самостоятельно выполнять легкие задания из желаемой отрасли, и таким образом оттачивать собственные навыки.

Станьте волонтером

Несмотря на то, что волонтерство не приносит желаемый доход, оно подарит вам необходимый опыт. Стать волонтером гораздо легче, чем работником компании даже на неполный рабочий день. Если вам не удалось найти предложение в желаемой сфере, попробуйте поискать что-нибудь подобное в смежной отрасли.

Корректируйте резюме

Резюме не может быть одинаковым для нескольких должностей. Нужно сосредоточиться на ваших квалификациях, релевантных для каждой отдельной профессии. Обратите внимание на формулировки, которые используются в описании к желаемым вами вакансиям. Разместите сначала те навыки и качества, которые наиболее четко отвечают требованиям конкретного работодателя.

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Будьте настойчивы

Есть шанс, что вы получите огромное количество отказов, однако не разочаровывайтесь и будьте настойчивы – это единственный способ получить свою первую работу в новой отрасли.

Будьте терпеливы и воспринимайте поиск работы, как соревнование. Необходимо приложить много усилий, чтобы опередить других претендентов на престижную должность.

Проявляйте инициативу, выстраивайте хорошие отношения с рекрутерами и подавайте как можно больше заявок на работу. Это займет много времени, однако желаемая должность того стоит!