Издание Fast Company собрало 6 эффективных советов , которые помогут устроиться на желаемую должность новичкам. Как получить работу, не имея опыта – читайте далее.

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Сформируйте реалистичные цели

Разделите свои долгосрочные цели на несколько частей. Будьте амбициозными, но не наивными : каждый новый шаг должен приближать вас к конкретной точке в карьере. Стремиться стать СЕО компании – отличная идея, однако на начальном этапе следует выбрать более реалистичную должность.

Будьте готовы "обнулиться"

Если вы решили изменить профессию или сферу деятельности, то необходимо начинать с более низкой позиции , чем та, на которой вы находитесь сейчас. Будьте готовы, что в начале это негативно повлияет на уровень вашего заработка.

Если даже временная потеря стабильного дохода для вас неприемлема, всегда можно попытаться устроиться на интересующую вас вакансию с неполной занятостью или же пойти на стажировку. Это позволит получить необходимый опыт для более перспективной должности в будущем.

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Динамично развивайте навыки

Иногда умения претендентов превосходят ожидания работодателей, и они уже не обращают внимания на опыт. Динамично развивайте собственные навыки – интересуйтесь онлайн-курсами или посещайте тренинги.

Не лишним будет попробовать себя во фрилансе , а именно самостоятельно выполнять легкие задания из желаемой отрасли, и таким образом оттачивать собственные навыки.

Станьте волонтером

Несмотря на то, что волонтерство не приносит желаемый доход, оно подарит вам необходимый опыт. Стать волонтером гораздо легче , чем работником компании даже на неполный рабочий день. Если вам не удалось найти предложение в желаемой сфере, попробуйте поискать что-нибудь подобное в смежной отрасли.

Корректируйте резюме

Резюме не может быть одинаковым для нескольких должностей. Нужно сосредоточиться на ваших квалификациях, релевантных для каждой отдельной профессии . Обратите внимание на формулировки, которые используются в описании к желаемым вами вакансиям. Разместите сначала те навыки и качества, которые наиболее четко отвечают требованиям конкретного работодателя.

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Будьте настойчивы

Есть шанс, что вы получите огромное количество отказов, однако не разочаровывайтесь и будьте настойчивы – это единственный способ получить свою первую работу в новой отрасли.

Будьте терпеливы и воспринимайте поиск работы, как соревнование . Необходимо приложить много усилий, чтобы опередить других претендентов на престижную должность.