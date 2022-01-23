Как установить бесплатный ПРРО от налоговой: пошаговая инструкция
Источник:24 канал
С 1 января все ФЛП 2 – 4 групп единого налога, кроме некоторых исключений, должны использовать регистраторы расчетных операций. Налоговая предлагает предпринимателям воспользоваться бесплатным "ПРРО Касса".
Программный кассовый аппарат доступен для устройств на операционных системах Android и Windows. Как скачать, установить и начать работу с бесплатным программным регистратором расчетных операций от налоговой – читайте дальше.
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Как установить "ПРРО Касса" на Windows
Для того чтобы ФЛП мог установить "ПРРО Касса" на Windows, устройство должно отвечать следующим системным требованиям:
- Процессор – 1 гигагерц;
- Оперативная память – 512 мегабайт;
- Свободное место на диске – 4,5 гигабайта;
- Windows Vsita SP2 и выше;
- Непрерывный доступ к интернету;
- Сканер для штрих-кодов, взаимодействующий с буфером клавиатуры.
Как установить
- Загрузите и распакуйте архив для вашей операционной системы с файлами установки.
- Запустите файл установки программного регистратора "setup.exe".
- Выберите путь установки программы.
- Для быстрого доступа – поставьте крестики напротив опций создать ярлык в меню "Пуск" и на рабочем столе.
- Нажмите кнопку "Установить".
Установка "ПРРО Касса" для Windows / Скриншот ГНС
Регистрация и начало работы
- Для регистрации ПРРО и кассиров в системе необходимо добавить форму "1-ПРРО" и "Сообщение о предоставлении информации о квалифицированном сертификате открытого ключа".
- При входе в программу укажите путь расположения сертификата Электронной цифровой подписи, зарегистрированно1 в Электронном кабинете, и секретный ключ.
- Введите пароль.
- Выберите сертификат пользователя.
- Выберите хозяйственную единицу (точку продажи). Перечень хозяйственных единиц и РРО отображается в соответствии с выбранным сертификатом и настройками для этого сертификата в Электронном кабинете.
- Выберите номер РРО. Обратите внимание, что оператор не может работать с выбранным РРО, если для него открыто смену с другим оператором.
Как отправлять чеки по электронной почте
Чтобы отправить чеки на электронную почту, необходимо открыть настройки с помощью главного меню: "Файл" - "Настройки электронной почты".
Необходимо указать параметры SMTP в соответствии с требованиями вашего почтового сервиса. Для этого укажите почтовый сервис, порт, пользователя и пароль. Если при указанному порту "587" автоматическая отправка не работает, укажите порт "25".
После фискализации чека, он может быть отправлен получателю. Для этого нужно:
- Открыть список чеков в программе.
- Выбрать чек и нажать "Просмотреть чек".
- Выбрать опцию "Отправить по E-Mail".
- Указать адрес получателя.
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Установка "ПРРО Касса" на Android
Для того чтобы установить "ПРРО Касса" на устройство с операционной системой Android, версия ОС должна быть не ниже 4.4. Кроме того, также необходим постоянный доступ к интернету.
Как установить
Загрузить соответствующий дистрибутив с тремя файлами "PRRO.Check.apk", "PRRO.Pos.apk" и "Version". Запустить установочный файл "PROS.Pos.apk" и дать разрешение на установку программы.
Далее нужно скачать КЭП на ваше устройство. Для этого необходимо:
- Подключить устройство с операционной системой Android к компьютеру.
- В открывшемся окне выбрать режим работы USB – "Передача файлов".
- Открыть файловый проводник на компьютере и найти там подключенное Android-устройство.
- "Перекинуть" файл секретного ключа и сертификат.
Регистрация и начало работы
- Для регистрации ПРРО и кассиров в системе необходимо добавить форму "1-ПРРО" и "Сообщение о предоставлении информации о квалифицированном сертификате открытого ключа".
- При входе в программу укажите путь расположения сертификата Электронной цифровой подписи, зарегистрированной в Электронном кабинете, и секретный ключ.
- Введите пароль.
- Выберите сертификат пользователя.
- Выберите хозяйственную единицу (точку продаж). Перечень хозяйственных единиц и РРО отображается в соответствии с выбранным сертификатом и настройками для этого сертификата в Электронном кабинете.
- Выберите номер РРО. Обратите внимание, что оператор не может работать с выбранным РРО, если для него открыто смену с другим оператором.
Как отправлять чеки по электронной почте
При необходимости чеки можно отправить покупателям по электронной почте, на Viber или Whatsapp. Для этого на устройстве необходимо установить и авторизироваться в этих приложениях.
Настройка отправки чеков по почте / Скриншот ГНС