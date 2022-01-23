Программный кассовый аппарат доступен для устройств на операционных системах Android и Windows . Как скачать, установить и начать работу с бесплатным программным регистратором расчетных операций от налоговой – читайте дальше.

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Как установить "ПРРО Касса" на Windows

Для того чтобы ФЛП мог установить "ПРРО Касса" на Windows, устройство должно отвечать следующим системным требованиям :

Процессор – 1 гигагерц;

Оперативная память – 512 мегабайт;

Свободное место на диске – 4,5 гигабайта;

Windows Vsita SP2 и выше;

Непрерывный доступ к интернету;

Сканер для штрих-кодов, взаимодействующий с буфером клавиатуры.

Как установить

Загрузите и распакуйте архив для вашей операционной системы с файлами установки. Запустите файл установки программного регистратора "setup.exe". Выберите путь установки программы. Для быстрого доступа – поставьте крестики напротив опций создать ярлык в меню "Пуск" и на рабочем столе. Нажмите кнопку "Установить".

Установка "ПРРО Касса" для Windows / Скриншот ГНС

Регистрация и начало работы

Для регистрации ПРРО и кассиров в системе необходимо добавить форму "1-ПРРО" и "Сообщение о предоставлении информации о квалифицированном сертификате открытого ключа". При входе в программу укажите путь расположения сертификата Электронной цифровой подписи, зарегистрированно1 в Электронном кабинете, и секретный ключ. Введите пароль. Выберите сертификат пользователя. Выберите хозяйственную единицу (точку продажи). Перечень хозяйственных единиц и РРО отображается в соответствии с выбранным сертификатом и настройками для этого сертификата в Электронном кабинете. Выберите номер РРО. Обратите внимание, что оператор не может работать с выбранным РРО, если для него открыто смену с другим оператором.

Как отправлять чеки по электронной почте

Чтобы отправить чеки на электронную почту, необходимо открыть настройки с помощью главного меню: "Файл" - "Настройки электронной почты".

Необходимо указать параметры SMTP в соответствии с требованиями вашего почтового сервиса. Для этого укажите почтовый сервис, порт, пользователя и пароль. Если при указанному порту "587" автоматическая отправка не работает , укажите порт "25".

После фискализации чека, он может быть отправлен получателю. Для этого нужно :

Открыть список чеков в программе. Выбрать чек и нажать "Просмотреть чек". Выбрать опцию "Отправить по E-Mail". Указать адрес получателя.

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Установка "ПРРО Касса" на Android

Для того чтобы установить "ПРРО Касса" на устройство с операционной системой Android, версия ОС должна быть не ниже 4.4 . Кроме того, также необходим постоянный доступ к интернету.

Как установить

Загрузить соответствующий дистрибутив с тремя файлами "PRRO.Check.apk", "PRRO.Pos.apk" и "Version". Запустить установочный файл "PROS.Pos.apk" и дать разрешение на установку программы.

Далее нужно скачать КЭП на ваше устройство. Для этого необходимо:

Подключить устройство с операционной системой Android к компьютеру. В открывшемся окне выбрать режим работы USB – "Передача файлов". Открыть файловый проводник на компьютере и найти там подключенное Android-устройство. "Перекинуть" файл секретного ключа и сертификат.

Важно! Если вы используете устройство с версией ОС ниже Android 10, секретный ключ и сертификат нужно добавить в папку "Download". Если версия Android 10 и выше, запустите приложение путем "...\Android\Data" и создайте папку "PRRO.Pos\files". Именно в эту папку нужно "перекинуть" ваши ключ и сертификат.

Регистрация и начало работы

Для регистрации ПРРО и кассиров в системе необходимо добавить форму "1-ПРРО" и "Сообщение о предоставлении информации о квалифицированном сертификате открытого ключа". При входе в программу укажите путь расположения сертификата Электронной цифровой подписи, зарегистрированной в Электронном кабинете, и секретный ключ. Введите пароль. Выберите сертификат пользователя. Выберите хозяйственную единицу (точку продаж). Перечень хозяйственных единиц и РРО отображается в соответствии с выбранным сертификатом и настройками для этого сертификата в Электронном кабинете. Выберите номер РРО. Обратите внимание, что оператор не может работать с выбранным РРО, если для него открыто смену с другим оператором.

Как отправлять чеки по электронной почте

При необходимости чеки можно отправить покупателям по электронной почте, на Viber или Whatsapp . Для этого на устройстве необходимо установить и авторизироваться в этих приложениях.