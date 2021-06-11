Однако сейчас существует множество занятий, которые можно выполнять в свободное время дома и неплохо зарабатывать. Читайте об идеях, которые помогут женщине совмещать работу и материнство.

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Более того, декрет является идеальным временем, чтобы найти себя и понять, что же нравится делать больше всего.

Личный блог

Развитие собственного бренда в инстаграме или других соцсетях – достаточно прибыльное занятие. Если вы – открытый человек, которому нравится говорить на камеру, делать фото и писать тексты – это хороший вариант.

Основной заработок в этой сфере приносит реклама. Конечно, это случится не сразу, ведь нужно хорошо продемонстрировать себя и свою страницу.

Важно не рассказывать обо всем на свете, а занять собственную нишу. Вы точно чем-то особые – именно на этой изюминке стоит делать акцент в блоге, ведь люди любят уникальность.



Женщина в декрете может реализовать себя в блоггерстве / Фото cossa

Продажа рукоделия

Если вы все же предпочитаете работу в покое – можете попробовать себя в рукотворном искусстве. В частности, можно:

вязать;

вышивать;

плести макраме;

шить одежду и прочее.

Если в этой сфере мы не слишком профессиональные, можно легко овладеть техникой благодаря видео в ютубе. Существует множество обучающих уроков, которые являются бесплатными. Еще одно преимущество – не нужно бежать на курсы, учиться можно в свободное время дома.

Интересно! Вы можете также обратить внимание на скрапбукинг. Это техника оформления альбомов, рамок и блокнотов различными природными и искусственными элементами. Такие товары достаточно популярны на рынке.

А продавать свои творения можно легко в интернете, создав страницу в соцсети.



Скрапбукинг – хорошая идея для бизнеса / Фото wattpad

Домашняя выпечка

Женщины, которые любят заниматься кондитерской работой, также могут себя в этом реализовать. Домашние сладости никогда не потеряют своей актуальности, поэтому начните готовить не только для членов семьи, но и для клиентов. Например, можно придумать свое фирменное пирожное, или же выпекать традиционные орешки со сгущенкой по рецепту бабушки.

Если же вы пытаетесь похудеть – превратите это в успешное собственное дело. Здоровые вкусности сейчас также очень популярны. В частности, пастила.



Пастила стала довольно популярной на рынке / Фото supersadovnik

Фриланс

Сейчас существует немало сайтов, где фрилансеры находят свои проекты. Более того, пандемия изменила мир, а потому сейчас найти удаленную работу – значительно проще.

Вы можете выполнять, в частности:

веб-дизайн;

перевод;

написание статей;

консалтинг и многое другое.



Фриланс стал еще более распространенным в период пандемии / Фото digitalbroccoli

Салон красоты на дому

Если вы всегда любили тему красоты и красили подруг для фотосессий или дней рождений – превратите это в работу.

Вы можете попробовать себя в роли:

визажиста;

парикмахера;

мастера маникюра;

мастера по наращиванию или ламинированию ресниц и в других сферах.

Навыки и собственную клиентскую базу можно наработать. Более того, после декрета можно открыть собственный салон.



Вы можете предоставлять услуги красоты дома / Фото ukr.media