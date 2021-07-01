Успехи Tesla поражают аналитиков: проведен интересный опрос

Лояльность к бренду Tesla зашкаливает. Это положительный фактор для компании и ее акций, но он может измениться, поскольку с конвейеров автопроизводителей конкурентов сходит все больше электромобилей. Инвесторов в свою очередь интересует насколько лояльность к бренду или ее потеря будет влиять на стоимость акции гиганта электромобилестроения.

Для того чтобы узнать тенденции рынка, отдельные аналитики рынка акций проводят опрос владельцев автомобилей. Недавний опрос 450 владельцев автомобилей Tesla показал очень высокий уровень приверженности автомобилистов к электромобилям компании.

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Опрошенные аналитиком инвестиционной компании Bernstein Тони Сакконаги владельцы Tesla показали, что 79% из них "с высокой вероятностью" купят еще одну Tesla.

Результат Tesla очень высокий, но ...

Почти 80% – это невероятно высокий показатель. Для сравнения, бренд Lexus компании Toyota Motor (TM) возглавил отчет JD Powers по лояльности к люксовым брендам 2020 года: 48% владельцев Lexus заменили бы свой предыдущий автомобиль на другой Lexus.

Однако есть определенная разница между "очень вероятно" в опросе Сакконаги и данными JD Powers, которые основаны на реальных хозяйственных операциях, однако бренд Tesla прежнему выглядит очень сильным.

Среди брендов массового рынка Subaru и Toyota заняли высокие места в отчете JD Powers 2020 года с показателями повторной покупки около 61% и 60%.

Tesla не была включена в отчет JD Powers 2020 года. В JD Powers не смогли сразу прокомментировать причину этого, но компания только недавно начала продавать автомобили в больших объемах, а многие владельцы Tesla имеют свои автомобили только несколько лет, поэтому относительно немногие из них могли заменить свои автомобили на новые модели.

Результаты Tesla хуже прошлых показателей

Важно отметить, что результаты Tesla ниже показателей, полученных Тони Сакконаги в 2017 и 2019 годах. В 2017 году 82% владельцев Tesla заявили, что заменят свой автомобиль на другой Tesla. В опросе 2019 этот показатель составил 89%.

Он объясняет снижение несколькими факторами. Во-первых, владельцы Tesla пользуются своими автомобилями дольше, чем в предыдущем опросе, поэтому первоначальная эйфория, возможно, уже прошла. Во-вторых, появилось гораздо больше электромобилей на авто рынке. Более половины респондентов заявили, что они рассмотрели бы вариант приобретения электромобиля от европейского бренда класса люкс.

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Китай – перспективный, но проблемный рынок для Tesla

Китай является крупнейшим в мире рынком для новых автомобилей и новых электромобилей, поэтому лояльность к бренду там имеет значение. Недавно Tesla отозвала почти все автомобили, произведенные в Китае, для обновления программного обеспечения, связанного с функцией круиз-контроля. Несмотря на то, что официально это классифицируется как "отзыв", автомобили Tesla не нужно отправлять в сервисный центр. Проблема будет устранена с помощью обновления программного обеспечения по воздуху.

Китай является потенциальной проблемой для Tesla, как показывают данные, хотя там было опрошено всего 32 владельцы. Тони Сакконаги обнаружил, что 50% владельцев Tesla планируют заменить свой автомобиль на другой Tesla, а 35% сказали, что вряд ли сделают это.

Акции Tesla растут

По состоянию на 1 июля акции Tesla стоят 679,70 доллара за единицу.

Рост акций Tesla продолжается / Фото Nasdaq

Несмотря на то, что сейчас стоимость акций американского гиганта автомобилестроения просела после максимумов, которые компания фиксировала в начале 2021, за последний год акции производителя электромобилей Tesla выросли более чем на 200%.