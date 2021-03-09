Французскому стартапу Lemlist предложили инвестиции в размере 30 миллионов долларов. Из них 15 миллионов лично должны были получить соучредители. Почему компания отказалась от этого предложения, читайте на Бизнес 24.

Lemlist: что это за стартап

Lemlist – это SaaS-платформа, которая помогает в сферах продаж и маркетинга контактировать через холодные e-mail, а в перспективе и через телефонию.

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Стартап основали во Франции в 2018 году Гийом Мубеш, Виани Лекруа и Француа Лекруа.

Инвестиции и Lemlist

С момента основания стартап ни разу не привлекал инвестиции и все время развивался по принципу бутстрапинга (то есть без посторонней финансовой помощи).

Несмотря на это, в 2021 году Lemlist удалось дойти до отметки в 5 миллионов долларов ежегодного регулярного дохода.

Динамика у сервиса очень хорошая – с 4 миллионов до 5 миллионов долларов дохода Lemlist вырос только за последние полтора месяца. Ежегодно доход Lemlist растет в двузначных числах,

– рассказал Илья Азовцева, работник компании.

Предложения об инвестициях поступали основателям много раз, однако они всегда их отвергали, так как верили, что смогут самостоятельно построить масштабируемый бизнес, не размывая структуру собственности компании.

В Lemlist работает 30 человек, из которых четверо – это украинцы. Количество сотрудников постоянно растет. Интересно, что компания не имеет своего офиса, а сотрудники работают удаленно и проводят тимбилдинги из разных стран.



Работники Lemlist на тимбилдинге / Lemlist

Как компания привлекла внимание инвесторов

Гийом Мубеш ведет канал на YouTube, на котором делится секретами роста компании и всем, что связано с бизнесом.

В начале 2021 года, он взял интервью у 5 основателей успешных французских стартапов, которые суммарно привлекли на свои проекты 568 миллионов долларов.

Три года назад мой друг спросил меня, сколько инвестиций мы подняли. И я ответил – ноль. Он ответил: "Тогда это не стартап",

– вспоминает Гийом Мубеш.

"Успешность стартапа зависит от того, сколько денег он привлек. Но при этом 75% профинансированных стартапов проваливаются, таким образом инвесторские деньги просто исчезают", – отмечает Гийом.

Поскольку, по мнению соучредителя, внимание СМИ и общественности приковано только к стартапам с крупными инвестициями в независимости от их успеха, он решил поэкспериментировать.

Он опубликовал челлендж в фейсбуке: сможет ли Lemlist за две недели привлечь 20 миллионов долларов инвестиций?

Результаты челленджа и предложение инвесторов

Первое предложение поступило от Storm Ventures в размере 20 миллионов долларов. Предложение соучредители отвергли, однако после этого получили и множество других – а именно более 50 писем от инвесторов.

Один из инвесторов предложил Lemlist 30 миллионов долларов инвестиций, из которых 15 миллионов – кешаут. То есть соучредители получили бы по 5 миллионов долларов для собственных нужд. Но и это предложение не изменило отношения команды к инвестициям.

Однозначно Lemlist удалось привлечь внимание к себе. Большие французские СМИ написали о них, а видео на ютубе собрало более 20 000 просмотров менее чем за неделю. Компания продолжает развиваться собственными силами и сохранять контроль за теми, кто ее основал.

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