Вовремя платить налоги – сейчас как никогда важно, ведь таким образом предприниматели поддерживают экономику и тем самым борьбу Украины против рашистов. Теперь это снова возможно сделать в несколько кликов в Дие, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Почему услуга была недоступна раньше

С начала полномасштабного российского вторжения службы национальной безопасности отключили все государственные реестры. Это было сделано для защиты данных украинцев.

Сейчас совместно с Государственной налоговой службой Минцифры удалось возобновить работу комплекса реестров, касающихся налоговых услуг. Так, ФЛПы 1 – 3 групп с 21 марта снова могут уплачивать налоги через Действие.

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Как приобщиться из-за границы и больше о волонтерском сборе – читайте здесь.

Напомним, что физические лица-предприниматели 1 и 2 групп могут проплачивать единый налог на добровольной основе. Соответствующий режим будет действовать до окончания военного положения.

К слову, в Минцифры добавили, что в Дие сейчас также можно подать заявку на выплату в размере 6 500 гривен по программе еПоддержка. Ознакомиться с условиями программы можно подробнее по ссылке.

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