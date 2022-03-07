Правительство разработало специальный пакет помощи ФОПам

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что правительство уже создало специальный пакет помощи бизнесу и работникам. Кто освобождается от налога, читайте дальше.

Помощь бизнесу и работникам от правительства

Президент рассказал, что Помощь будет действовать на время военного положения и на год (как минимум) после его завершения. "Это только первая часть правительственной поддержки", – отметил он.

Обратите внимание Более половины украинского бизнеса работает даже во время войны

Кто освобождается от налога

ФОПы первой и второй группы полностью освобождаются от уплаты ЕСВ (единого социального взноса).

Предприятия и ФЛП третьей группы освобождаются от уплаты ЕСВ за наемных работников, призываемых в ВСУ и терробороны.

Освобождение от уплаты налогов на землю и арендная плата за землю коммунальной и государственной собственности на всех территориях, где ведутся боевые действия.

Также Зеленский поблагодарил во время обращения бизнеса, которое продолжает работать и платить зарплату украинцам.

Платить зарплату людям – даже если компания не работает, как раньше – это защищать Украину. Государство все свои обязательства выполняет. Проиндексированные пенсии уже у людей. Зарплата в бюджетной сфере выплачивается так, как это должно быть,

– понимал он.

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