Помощь бизнесу и работникам от правительства
Президент рассказал, что Помощь будет действовать на время военного положения и на год (как минимум) после его завершения. "Это только первая часть правительственной поддержки", – отметил он.
Обратите внимание Более половины украинского бизнеса работает даже во время войны
Кто освобождается от налога
- ФОПы первой и второй группы полностью освобождаются от уплаты ЕСВ (единого социального взноса).
- Предприятия и ФЛП третьей группы освобождаются от уплаты ЕСВ за наемных работников, призываемых в ВСУ и терробороны.
- Освобождение от уплаты налогов на землю и арендная плата за землю коммунальной и государственной собственности на всех территориях, где ведутся боевые действия.
Также Зеленский поблагодарил во время обращения бизнеса, которое продолжает работать и платить зарплату украинцам.
Платить зарплату людям – даже если компания не работает, как раньше – это защищать Украину. Государство все свои обязательства выполняет. Проиндексированные пенсии уже у людей. Зарплата в бюджетной сфере выплачивается так, как это должно быть,
– понимал он.
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